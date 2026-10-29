Глава ЕЦБ Кристин Лагард досрочно уйдет в отставку 7 февраля, чтобы свободно высказываться о политике

Глава Европейского центробанка Кристин Лагард заявила, что уходит с поста досрочно, чтобы получить возможность публично говорить о политике. Об этом она рассказала журналистам во Франкфурте 29 октября, после того как объявила об отставке с 7 февраля, передает Bloomberg. Ее мандат истекал только в октябре 2027 года.

Лагард сказала:

«Я хочу иметь свободу слова, свободу самовыражения и свободу заниматься вопросами, которые не касаются денежно-кредитной политики».

По ее словам, глава ЕЦБ обязан сохранять нейтралитет, и ей в этой роли некомфортно. Чем именно она займется, Лагард не уточнила. Ранее она отрицала, что собирается баллотироваться в президенты Франции, а среди возможных вариантов назывался пост главы Всемирного экономического форума.

Отмечается, что решение Лагард совпало с кризисом во Франции, где бюджетные проблемы и политический тупик обрушили рынок гособлигаций в последние месяцы президентства Эммануэля Макрона. По опросам, в первом туре выборов может победить Марин Ле Пен. Досрочная отставка позволит Макрону повлиять на выбор преемника Лагард. Сама она заверила, что работа ЕЦБ продолжится без перебоев.

Главными претендентами на пост считаются бывший глава Банка Испании Пабло Эрнандес де Кос, который сейчас руководит Банком международных расчетов, и нидерландец Клаас Кнот. Опрошенные Bloomberg экономисты называют фаворитом Эрнандеса де Коса. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что решение примут до конца года.

Госдолг Франции достиг рекордных 119% ВВП, а доходность ее десятилетних облигаций в начале октября впервые с 2002 года превысила 5%. Правительство Себастьена Лекорню предложило в бюджете на 2027 год меры экономии на €43 млрд. Лагард в середине октября заявила, что выход из кризиса Франции нужно искать прежде всего в ее собственной фискальной политике.