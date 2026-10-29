Люди Абрамовича создали бизнес на платной записи в консульства РФ. Замглавы МИД купил недвижимость у одного из них — «Вёрстка»

Бывшие сотрудники и деловые партнеры миллиардера Романа Абрамовича создали сеть платных центров «Консул Прайм», через которые россияне за рубежом получают приоритетную запись в российские консульства. При этом гражданам, которые пытаются записаться самостоятельно, приходится ждать приема месяцами. Как выяснила «Вёрстка» совместно с бюро коммерческих расследований TriTrace Investigations, у истоков бизнеса стояли бывший сенатор Ефим Малкин и предприниматель Михаил Ливерганд, много лет работавшие со структурами Абрамовича. Заместитель главы МИД России Евгений Иванов, продвигавший создание платных консульских центров, еще в 2019 году приобрел у Малкина недвижимость, стоимость которой журналисты оценили как минимум в 200 млн рублей.

«Консул Прайм» работает с конца 2022 года и оказывает услуги в 23 странах, в том числе в Германии, Великобритании, Израиле, Сербии и ОАЭ. Компания помогает оформлять загранпаспорта, доверенности, справки и другие документы. Однако главное преимущество сервиса — возможность попасть в консульство быстрее, чем через обычную электронную очередь. За это клиенты платят отдельно от обязательных консульских сборов.

Журналист «Вёрстки», представившийся клиентом, выяснил, что в Германии за ускоренную запись на подачу документов для загранпаспорта компания просит 99 евро. Попасть на прием обещали примерно через полтора месяца. Оформление доверенности стоило столько же, а срок ожидания составлял около трех с половиной недель. В Испании за ускоренное оформление доверенности предлагали заплатить 280 евро.

В других странах цены значительно выше. Например, помощь с выходом из российского гражданства в Лондоне обходится примерно в 3346 евро, в Швейцарии — в 3031 евро, а в Германии, Франции, Испании, Бельгии и Нидерландах — в 2300 евро. В Казахстане за аналогичную услугу просили 139 евро.

Как частная компания получила доступ к консульским очередям

Сотрудники «Консул Прайма» подтвердили журналистам, что консульства резервируют для компании отдельные временные интервалы, недоступные для самостоятельной записи. Один из менеджеров объяснил, что у сервиса собственная система записи, которая не связана с общедоступным порталом. Другой сообщил, что дополнительных сотрудников для обслуживания платных клиентов консульства не выделяют.

Один из клиентов из Германии рассказал изданию, что при самостоятельной записи перед ним было около 1,5 тысячи заявок. После обращения в «Консул Прайм» ему предложили прием через несколько дней. В Израиле, согласно свидетельствам участников местных русскоязычных сообществ, ожидание бесплатной записи иногда растягивается почти на год.

Официальное сотрудничество с сервисом российский МИД не скрывает. На сайте генконсульства России в Женеве «Консул Прайм» назван единственным уполномоченным партнером загранучреждений в сфере подготовки документов. Ведомство утверждает, что сервис помогает сократить сроки ожидания и разгрузить сотрудников консульств. Консульский отдел российского посольства в Германии начал принимать документы, подготовленные через «Консул Прайм», в июне 2025 года.

Кому принадлежит бизнес

Как установила «Вёрстка», компанию ООО «Центр Сервис», ставшую основой будущей сети «Консул Прайм», в декабре 2021 года учредил Ефим Малкин — бывший сенатор от Чукотки и многолетний соратник Абрамовича. В сентябре 2022 года бизнес перешел другому давнему соратнику Абрамовича — Михаилу Ливерганду.

В 2023 году Ливерганд и его партнер Дарья Журова получили контроль над компанией, связанной с МИД: их ООО «Центр Сервис» отошли 90% структуры «УПДК-Хайнс», позднее переименованной в «Консул Центр». Оставшиеся 10% сохранило государственное предприятие ГлавУпДК при МИД. Именно через эту структуру была организована работа сети консульских центров.

Создание коммерческих посредников при консульствах потребовало изменений законодательства. Соответствующие поправки в Консульский устав в 2022 году представлял в Госдуме заместитель министра иностранных дел Евгений Иванов. Впоследствии Сергей Лавров поручил ему контролировать проведение реформы.