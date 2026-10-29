За орбитой Плутона обнаружили возможную карликовую планету

Ученые в обсерватории Веры Рубин (Чили) обнаружили за орбитой Плутона вероятного кандидата на роль еще одной карликовой планеты. Объект на внешних рубежах Солнечной системы может стать одной из крупнейших таких планет, отмечают ученые.
Объект получил кодовое название 2026 ED138. Он вращается вокруг Солнца на расстоянии примерно в 46 раз большем, чем Земля — за орбитой Плутона. Его диаметр оценивают примерно в 600–1500 км.
2026 ED138 был обнаружен в области, близкой к плоскости Млечного пути, — визуально она заполнена миллионами звезд, из-за чего выделить один конкретный объект очень сложно. Это, вероятно, и объясняет, почему его не обнаружили до сих пор.
«Моей первой реакцией было восторженное недоверие. Подобные объекты встречаются очень редко, поэтому я сразу же начал проверять, не допустил ли я какую-то ошибку», — рассказал на презентации, посвященной открытию, научный сотрудник Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Мэттью Холман.
Пока что 2026 ED138 остается кандидатом в карликовые планеты: если этот статус подтвердят, то он присоединится к пяти карликовым планетам, которые были официально признаны Международным астрономическим союзом: Плутону, Церере, Эрис, Хаумее и Макемаке. Теперь ученые планируют провести дополнительные наблюдения за новым кандидатом, чтобы собрать больше информации. Например, чтобы считаться карликовой планетой, объект должен обладать достаточной массой, чтобы его собственная гравитация притягивала его к округлой форме.
Долгое время самой дальней планетой Солнечной системы считался Плутон, пока в 2006 году Международный астрономический союз не переквалифицировал его в карликовую планету. Сейчас он является крупнейшей известной планетой такого типа с диаметром примерно в 2300 км.