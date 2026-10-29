За орбитой Плутона обнаружили возможную карликовую планету

Ученые в обсерватории Веры Рубин (Чили) обнаружили за орбитой Плутона вероятного кандидата на роль еще одной карликовой планеты. Объект на внешних рубежах Солнечной системы может стать одной из крупнейших таких планет, отмечают ученые.

Объект получил кодовое название 2026 ED138. Он вращается вокруг Солнца на расстоянии примерно в 46 раз большем, чем Земля — за орбитой Плутона. Его диаметр оценивают примерно в 600–1500 км.