Япония запустила зонд для сбора образцов с марсианского спутника. Это первая подобная миссия

Япония запустила первую в мире миссию по сбору образцов с марсианского спутника. Зонд направится к Фобосу и должен будет доставить обратно на Землю образцы его породы через пять лет.
Ракета-носитель H3 стартовала с космодрома Танегасима рано утром во вторник, 20 октября. На ее борту был зонд для исследования марсианских лун Martian Moons eXploration (MMX), он был успешно выведен на орбиту по направлению к Фобосу — одному из двух спутников Марса.
Ожидается, что космический аппарат достигнет Марса в августе следующего года. Он проведет серию наблюдений и предпримет попытку посадки на Фобос. Зонд должен будет собрать около 10 грамм образцов породы с поверхности спутника на глубине около 2 см.
В ноябре 2030-го, по плану, он начнет свой обратный путь к Земле. Капсула с образцами должна будет приземлиться в Австралии в 2031 году.
Ученые надеются, что образцы породы с Фобоса помогут разрешить давний спор о том, как образовались спутники Марса. По одной из теорий, это были астероиды, захваченные гравитацией планеты, по другой — и Фобос, и другой спутник (Деймос) образовались из обломков, которые стали результатом столкновения Марса с иным небесным телом.
Понимание, какая из теорий верна, может помочь лучше понять, как вода и органические соединения распределялись по ранней Солнечной системе.
Изначально запуск программы был запланирован на 2024 год, но его отложили. MMX является одним из крупнейших космических зондов страны и является первым примером использования флагманской японской ракеты-носителя H3 для вывода космического аппарата в межпланетное пространство.
В случае успеха Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) станет первым космическим агентством, чей зонд совершит посадку на спутнике Марса.