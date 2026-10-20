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Новости

Япония запустила зонд для сбора образцов с марсианского спутника. Это первая подобная миссия

The Insider
Фото: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona

Фото: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona

Япония запустила первую в мире миссию по сбору образцов с марсианского спутника. Зонд направится к Фобосу и должен будет доставить обратно на Землю образцы его породы через пять лет.  

Ракета-носитель H3 стартовала с космодрома Танегасима рано утром во вторник, 20 октября. На ее борту был зонд для исследования марсианских лун Martian Moons eXploration (MMX), он был успешно выведен на орбиту по направлению к Фобосу — одному из двух спутников Марса.

X (Twitter)https://twitter.com/NASASpaceflight/status/2112268121100665331

Ожидается, что космический аппарат достигнет Марса в августе следующего года. Он проведет серию наблюдений и предпримет попытку посадки на Фобос. Зонд должен будет собрать около 10 грамм образцов породы с поверхности спутника на глубине около 2 см. 

В ноябре 2030-го, по плану, он начнет свой обратный путь к Земле. Капсула с образцами должна будет приземлиться в Австралии в 2031 году. 

Ученые надеются, что образцы породы с Фобоса помогут разрешить давний спор о том, как образовались спутники Марса. По одной из теорий, это были астероиды, захваченные гравитацией планеты, по другой — и Фобос, и другой спутник (Деймос) образовались из обломков, которые стали результатом столкновения Марса с иным небесным телом. 

Понимание, какая из теорий верна, может помочь лучше понять, как вода и органические соединения распределялись по ранней Солнечной системе.

Модули космического аппарата Martian Moons eXploration, август 2026

Модули космического аппарата Martian Moons eXploration, август 2026

AFP-JIJI

Изначально запуск программы был запланирован на 2024 год, но его отложили. MMX является одним из крупнейших космических зондов страны и является первым примером использования флагманской японской ракеты-носителя H3 для вывода космического аппарата в межпланетное пространство.

В случае успеха Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) станет первым космическим агентством, чей зонд совершит посадку на спутнике Марса. 

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Публикация:«Япония запустила зонд для сбора образцов с марсианского спутника. Это первая подобная миссия»

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