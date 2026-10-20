Япония запустила зонд для сбора образцов с марсианского спутника. Это первая подобная миссия

Ожидается, что космический аппарат достигнет Марса в августе следующего года. Он проведет серию наблюдений и предпримет попытку посадки на Фобос. Зонд должен будет собрать около 10 грамм образцов породы с поверхности спутника на глубине около 2 см.

В ноябре 2030-го, по плану, он начнет свой обратный путь к Земле. Капсула с образцами должна будет приземлиться в Австралии в 2031 году.

Ученые надеются, что образцы породы с Фобоса помогут разрешить давний спор о том, как образовались спутники Марса. По одной из теорий, это были астероиды, захваченные гравитацией планеты, по другой — и Фобос, и другой спутник (Деймос) образовались из обломков, которые стали результатом столкновения Марса с иным небесным телом.

Понимание, какая из теорий верна, может помочь лучше понять, как вода и органические соединения распределялись по ранней Солнечной системе.