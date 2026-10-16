Великобритания объявила о первой в истории миссии по удалению космического мусора, в ходе которой один аппарат уберет сразу два спутника

Великобритания объявила о подготовке миссии по уборке космического мусора. Как сообщается на сайте британского правительства, в ходе первой в своем роде операции один космический аппарат удалит с орбиты сразу два вышедших из строя спутника.

Для захвата спутников будут использоваться роботизированные манипуляторы (клешни), способные удержать объекты, изначально не предназначенные для стыковки. Затем эти объекты будут спущены в атмосферу, где естественным образом сгорят. На создание аппарата выделено более 60 млн фунтов стерлингов ($80 млн).

Проект под названием UK Active Debris Removal (UK ADR) британское космическое агентство (UKSA) совместно с компанией ClearSpace UK. Запуск аппарата-уборщика запланирован на 2029 год с космодрома Саксаворд в Шотландии. Миссия должна завершиться к 2032 году.

Старые спутники и их обломки угрожают тысячам действующих космических аппаратов, от которых зависят национальная безопасность и работа гражданских сервисов, отмечается в заявлении правительства.