Силовики с лета прошлого года задержали более 50 человек, якобы завербованных спецслужбами Украины через бот «Дайвинчик»

Следком и ФСБ отчитались о задержании подростков, которых якобы завербовали украинские спецслужбы для проведения диверсий на территории России через бот для знакомств «Дайвинчик». В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили, что с лета прошлого года были задержаны 56 человек.

В сообщении СК упоминаются четыре дела: два из Ленобласти, одно из Санкт-Петербурга, одно из Владивостока. Трое из фигурантов были несовершеннолетними. Все они проходят по статье о теракте (205 УК): в части дел фигурирует попытка поджога АЗС, еще один молодой человек поджег трансформаторный шкаф на железной дороге.

За последние два месяца (август–сентябрь 2026-го) по подобным делам задержали восемь человек, сообщили в ФСБ агентству «Интерфакс». Всего с августа прошлого года задержанных уже 56 человек. Все они молодые люди в возрасте от 12 до 24 лет.

Утверждается, что все подозреваемые были завербованы через бот в Telegram «Леонардо Дайвинчик». Это популярный среди русскоязычных сервис для знакомств и общения: пользователю предлагают составить свою короткую анкету, а затем — просматривать анкеты других людей с возможностью ставить лайки и дизлайки.

Силовики утверждают, что сотрудники украинских спецслужб знакомились с российскими мужчинами под видом девушек, присылали им вредоносные ссылки якобы для оплаты билетов в кино или подарков и просили скинуть геолокацию. Затем с жертвами снова якобы связывались украинские агенты, но уже под видом сотрудников российских силовых структур. Их запугивали, что переведенные деньги были перечислены на поддержку ВСУ, а данные геолокации будут использованы для ракетных атак. После этого им якобы предлагали «совершить поджог в ходе проверки антитеррористической защищенности объектов».

В июле этого года основателю Telegram Павлу Дурову предъявили обвинение в содействии терроризму. Свои претензии в ФСБ тогда объяснили тем, что администрация мессенджера не удаляла боты, используемые украинскими спецслужбами. Отдельно в заявлении службы фигурировал и бот для знакомств «Дайвинчик».