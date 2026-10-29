Премьер Норвегии потребовал у FT удалить заметку о том, что Путин по телефону прочитал ему лекцию по истории. Газета отказалась

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре потребовал у британской газеты Financial Times удалить заметку, в которой рассказывалось о телефонном разговоре, который он вместе с президентом Финляндии Александром Стуббом провел с Владимиром Путиным. Как сообщает норвежское издание VG, Стёре заявил, что содержание разговора было передано неверно. FT отказалась удалить заметку.

Беседа между Стёре, Стуббом и Путиным состоялась 27 октября. В тот же день FT опубликовала материал, в котором говорилось, что бóльшую часть разговора российский лидер посвятил тому, чтобы прочитать собеседникам лекцию о средневековой славянской истории. Как утверждает издание со ссылкой на три источника, разговор по плану должен был продлиться тридцать минут, но затянулся на полтора часа. Вместо обсуждения вопроса, как положить конец войне в Украине, Путин произнес монолог о том, что он называет «первопричинами конфликта».

«Мы попросили Financial Times опубликовать опровержение, поскольку это не соответствует действительности. И они исправят это, ведь мы участвовали в том разговоре», — заявил Стёре в ответ на запрос VG. Когда норвежские журналисты связались с редакцией FT, там сказали, что уверены в качестве своей работы и ничего менять не будут.

Представитель финского правительства в комментарии для VG подтвердила, что Финляндия также просила FT внести исправления в статью. По ее словам, Путин говорил о ситуации с 2014 года.