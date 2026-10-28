РКН внес Apple и Microsoft в реестр организаторов распространения информации. Это может стать шагом к их блокировке

Роскомнадзор включил компании Apple и Microsoft в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). На это обратил внимание Telegram-канал Tech Talk.

Включенные в реестр сервисы обязаны хранить свои данные о пользователях на территории России и по запросу передавать их силовикам. В случае неисполнения этих требований им грозят штрафы и блокировка.

Tech Talk отмечает, что включение в реестр дает регуляторам формальное право заблокировать сервисы.

В реестр Apple и Microsoft включили еще 2 октября. Произошло ли это добровольно или принудительно, неясно. В прошлом году в реестр ОРИ принудительно включили американскую компанию Cloudflare, которая предоставляет услуги CDN.

Сами компании эту информацию пока не комментировали.

С июля 2018 года компании, признанные организаторами распространения информации, обязаны на протяжении полугода хранить все данные пользователей, включая переписку, видео- и аудиосообщения, и предоставлять их спецслужбам по запросу. Их самих обязали уведомлять Роскомнадзор о начале своей деятельности в качестве ОРИ.

В 2024-м РКН получил право самостоятельно вносить новые компании в реестр, если те не сделали это сами и были за это оштрафованы. Компания Apple уже получала такие штрафы: летом прошлого года ее оштрафовали на полмиллиона рублей.