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Новости

РКН внес Apple и Microsoft в реестр организаторов распространения информации. Это может стать шагом к их блокировке

The Insider
Фото: «Ведомости»

Фото: «Ведомости»

Роскомнадзор включил компании Apple и Microsoft в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). На это обратил внимание Telegram-канал Tech Talk.

Включенные в реестр сервисы обязаны хранить свои данные о пользователях на территории России и по запросу передавать их силовикам. В случае неисполнения этих требований им грозят штрафы и блокировка. 

Tech Talk отмечает, что включение в реестр дает регуляторам формальное право заблокировать сервисы. 

В реестр Apple и Microsoft включили еще 2 октября. Произошло ли это добровольно или принудительно, неясно. В прошлом году в реестр ОРИ принудительно включили американскую компанию Cloudflare, которая предоставляет услуги CDN.  

Сами компании эту информацию пока не комментировали. 

С июля 2018 года компании, признанные организаторами распространения информации, обязаны на протяжении полугода хранить все данные пользователей, включая переписку, видео- и аудиосообщения, и предоставлять их спецслужбам по запросу. Их самих обязали уведомлять Роскомнадзор о начале своей деятельности в качестве ОРИ.

В 2024-м РКН получил право самостоятельно вносить новые компании в реестр, если те не сделали это сами и были за это оштрафованы. Компания Apple уже получала такие штрафы: летом прошлого года ее оштрафовали на полмиллиона рублей. 

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Публикация:«РКН внес Apple и Microsoft в реестр организаторов распространения информации. Это может стать шагом к их блокировке»

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