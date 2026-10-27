Предложение ЕК о реформе пограничного агентства предполагает «закрыться, никого не пускать и выдать палку подлиннее» — правозащитница

Еврокомиссия (ЕК) 27 октября представила план по реформированию пограничного агентства ЕС Frontex. Об этом сообщается на сайте ЕК. Среди предложенных изменений — расширение полномочий агентства по депортации мигрантов, создание подразделения быстрого реагирования на кризисы на границе и увеличение численности сотрудников Frontex. Как пояснила The Insider правозащитница Эви Чайка, речь идет об усилении масштабной тенденции в ЕС, направленной на закрытие границ и высылку как можно большего числа людей вместо их защиты.

Еврокомиссия предложила масштабную реформу агентства Frontex, которое сейчас занимается помощью странам ЕС в охране внешних границ. Цель реформы — сделать из агентства «центральный орган ЕС по охране внешних границ и организации возвращения мигрантов».

ЕК предлагает расширить полномочия Frontex в вопросах «возвращения мигрантов»: предусматривается создание специального координационного центра по возвращению людей, который будет заниматься сбором информации, планированием и организацией операций по депортациям. Агентство будет заниматься установлением личности мигранта, консультированием по его «добровольному возвращению», организацией его выезда за пределы ЕС и содействием его реинтеграции. Также Frontex сможет заняться переправкой мигрантов из одной третьей страны (то есть не входящей в ЕС) в другую третью страну.

Кроме того, ЕК планирует увеличить численность постоянного корпуса агентства до 30 тысяч сотрудников, а также создать резерв из 17 тысяч сотрудников, чтобы направлять их «туда, где они необходимы». Как отмечается в отдельном пункте, Еврокомиссия собирается создать подразделение быстрого реагирования, которое можно будет оперативно перебрасывать на внешние границы ЕС в кризисных ситуациях.

Также руководство ЕС хочет создать центр мониторинга интернета, в котором будут отслеживать публикации в соцсетях, «выявлять потенциальные угрозы безопасности границ и содействовать противодействию незаконному контенту, связанному с такими угрозами». Подчеркивается, что страны ЕС будут должны сообщать о событиях, «способных существенно повлиять на безопасность внешних границ», в течение 24 часов через систему EUROSUR.

Помимо этого, ЕК предлагает перевести в цифровой формат процедуры высылки мигрантов, реадмиссии (запроса согласия родной страны человека принять его) и реинтеграции, чтобы ускорить подобные процессы, а также намерена расширить возможности Frontex по приобретению и использованию современных IT-технологий и искусственного интеллекта.

Как отмечает издание Politico, акцент ЕК на соцсетях был вызван кризисом в североафриканском анклаве Испании Сеуте, куда летом хлынули десятки тысяч нелегалов после распространения в интернете ложной информации о якобы открытой границе.

Руководительница международной правозащитной организации EQUAL PostOst Эви Чайка пояснила The Insider, что реформа Frontex направлена на пресечение миграционных потоков в ЕС и отражает общую тенденцию к закрытию границ союза для просителей убежища. Она отметила: