Пять стран ЕС договорились о создании центров содержания мигрантов за пределами Европы. Правозащитники говорят о нарушении прав человека

Австрия, Германия, Греция, Дания и Нидерланды договорились о создании единой модели центров содержания мигрантов за пределами ЕС. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) по итогам переговоров министров пяти стран в Копенгагене. Первые центры могут принять мигрантов, чьи прошения об убежище были отклонены, уже в 2027 году. По словам министра по делам иммиграции и интеграции Дании Мортина Бёдскова, речь идет о «новом шансе» для нелегальных мигрантов. По мнению правозащитников, речь идет о нарушении прав человека.

Как заявил Бёдсков, решение о создании «центров возврата» за пределами ЕС для мигрантов, которым отказали в убежище в европейских странах, открывает путь к «фундаментальной трансформации общей европейской системы миграции и предоставления убежища». Сейчас пять стран Евросоюза ведут переговоры – преимущественно с государствами Африки – о потенциальных площадках для размещения подобных центров. Датский министр отверг критику правозащитников, которые указывали, что европейские государства не смогут гарантировать соблюдение прав мигрантов в третьих странах, и заверил:

«Речь идет не о лагерях. Речь идет о возможностях, о новом шансе для нелегальных мигрантов, которые сегодня не могут вернуться в свою страну и не имеют законных оснований находиться в наших странах».

По его словам, мониторингом подобных центров займутся Международная организация по миграции (МОМ) и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). В УВКБ ООН сообщили AP, что Австрия, Германия, Греция, Дания и Нидерланды пока не обращались к ним с соответствующим предложением. А в МОМ отметили, что пока не принимали решения о потенциальном участии в проекте. Там подчеркнули, что консультации с европейскими властями «носят ознакомительный характер»:

«Мы последовательно подчеркиваем, что любая подобная инициатива должна соответствовать нормативно-правовой базе ЕС, защищать права мигрантов, уважать интересы стран-партнеров и обеспечивать людям доступ к реальным и устойчивым решениями».

С какими странами пять государств ЕС ведут переговоры, не раскрывается. Однако в начале августа власти Руанды заявляли, что для них «вполне естественно» вести дискуссии с европейскими коллегами о возможном размещении просителей убежища, которым нельзя остаться в Евросоюзе.

ЕС согласовал новые правила, расширяющие возможности отказа в предоставлении убежища и позволяющие направлять мигрантов в так называемые «безопасные третьи страны», еще в декабре 2025 года. Опрошенные тогда The Insider правозащитники и юристы отмечали, что этот механизм создает высокий риск нарушения международных обязательств ЕС и может привести к системным нарушениям прав просителей убежища. Например, идея отправлять людей в «безопасную третью страну», с которой у человек нет никакой реальной связи, противоречит базовому принципу европейского права.

AP отметило, что брюссельская правозащитная организация PICUM осудила решение, принятое на встрече в Копенгагене. Ее лидер Мишель Левуа заявила: