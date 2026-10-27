Суд в Швейцарии признал бывшего бойца белорусского СОБРа виновным в похищении оппонента Лукашенко. Три года назад его оправдали

Апелляционный суд швейцарского города Санкт-Галлен признал Юрия Гаравского виновным в похищении бизнесмена Анатолия Красовского, пропавшего без вести в 1999 году. Гаравского приговорили к двум годам лишения свободы условно. Дочь Анатолия Красовского Валерия Красовская прокомментировала приговор для The Insider через своего адвоката:

«Я чувствую облегчение в связи с вынесением обвинительного вердикта. Спустя 27 лет появился хотя бы один человек — из числа многих причастных к похищению и убийству моего отца, который официально признан виновным».

Гаравского обвиняли в причастности к насильственному исчезновению трех оппонентов Александра Лукашенко: бывшего главы МВД Юрия Захаренко, экс-председателя Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского. Все трое пропали в 1999 году. В 2019 году Гаравский сам рассказал о своей предполагаемой роли в их исчезновении в интервью Deutsche Welle.

Иск против бывшего бойца СОБРа подала международная правозащитная организация Trial International. В сентябре 2023 года суд первой инстанции оправдал Гаравского, посчитав, что его признание могло быть попыткой получить преимущество при рассмотрении ходатайства о предоставлении убежища. Дочери Захаренко и Красовского обжаловали это решение.

Кантональный суд рассмотрел жалобы 22 сентября 2026 года, а 26 октября огласил вердикт. В отличие от суда первой инстанции, он счел показания Гаравского заслуживающими доверия. Суд указал, что в его рассказах содержалось множество подробностей, которые можно объяснить тем, что он действительно участвовал в описанных событиях.

По делу Захаренко суд пришел к выводу, что не был доказан необходимый для обвинения особый умысел — намерение на длительный срок «лишить человека защиты закона». Это элемент состава преступления для насильственного исчезновения, согласно статье 185bis Уголовного кодекса Швейцарии, вступившей в силу 1 января 2017 года. Гаравский утверждал, что в момент задержания Захаренко ему было 20 лет и он думал, что бывшего министра собираются лишь запугать в лесу, а затем отпустить. При этом он признавал, что участники похищения Гончара и Красовского знали, что тех убьют, и что операция должна была остаться в тайне.

В отношении исчезновения Гончара суд заявил, что дочери Захаренко и Красовского не имели права обжаловать оправдательный приговор, поскольку не являлись его родственницами.

Гаравскому грозило не менее восьми лет лишения свободы, однако суд смягчил наказание до двух лет лишения свободы условно, приняв во внимание сотрудничество со следствием и извинения перед родственниками пропавших. Решение об условном сроке означает, что отбывать наказание в тюрьме ему не придется, если он будет соблюдать установленные судом условия.

Защита Гаравского воздержалась от комментариев The Insider по поводу приговора. Представитель интересов дочерей похищенных в Беларуси оппозиционных деятелей (Елены Захаренко и Валерии Красовской) адвокат Северин Вальц сказал в ответ на просьбу прокомментировать решение суда:

«Суд установил, что фактические обстоятельства дела доказаны, а все объективные признаки состава преступления присутствуют во всех эпизодах. Несмотря на то, что суд пришел к выводу об отсутствии у виновного в деле г-на Захаренко умысла первой степени, а значит, и о недоказанности субъективной стороны преступления (mens rea), вынесенный вердикт является значительным успехом. Он подтверждает возможность применения новой нормы Уголовного кодекса Швейцарии, касающейся насильственных исчезновений, в рамках универсальной юрисдикции».

Отвечая на вопрос о том, будут ли потерпевшие обжаловать решение суда, Вальц сказал: «Дальнейшие шаги будут определены после того, как будет получен и надлежащим образом проанализирован текст судебного решения».