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Новости

Власти Нидерландов планируют сократить 25 тысяч госслужащих – в том числе за счет внедрения ИИ

The Insider
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Правительство Нидерландов работает над созданием более «эффективного правительства», сообщает Bloomberg. В рамках этого плана ожидается сокращение около 25 тысяч рабочих мест в государственном секторе с помощью искусственного интеллекта. К 2035 году власти страны рассчитывают экономить €3,5 млрд в год, говорится в официальном письме правительства от 26 октября.

К 2027 году правительство намерено сократить ежегодные расходы на €900 млн. В начале следующего года кабинет министров представит план внедрения ИИ для повышения производительности государственного аппарата.

«Мы не можем продолжать делать то, что делали раньше», – заявил государственный секретарь по вопросам эффективности государственного управления Эрик ван ден Бург в письме парламенту Нидерландов. По его словам, власти намерены сделать государственный аппарат «проще, умнее и меньше».

Несмотря на обещания предыдущих правительств сократить штат, к концу 2025 года число госслужащих в Нидерландах достигло рекордных 160 тысяч человек – на 41% больше, чем в 2018 году.

Сокращения затронут не все ведомства. Полиция и оборонная сфера будут освобождены от основных мер, поэтому сокращения сильнее затронут министерства, инспекции и государственные агентства. В отдельных подразделениях численность персонала может сократиться на 20-60%, говорится в письме ван ден Бурга парламенту.

Правительство также намерено ежегодно отменять по 500 ненужных или чрезмерно бюрократических нормативных актов. По словам ван ден Бурга, это должно упростить работу государственного аппарата и снизить потребность в сотрудниках.

В письме упоминается, что в последние годы различные ведомства уже начали внедрять ИИ. Теперь власти хотят использовать его шире, чтобы повысить производительность и сократить расходы на внешних подрядчиков. Парламент ранее принял ряд необязательных резолюций с призывом увеличить производительность госаппарата на 20% за счет искусственного интеллекта.

При этом правительство намерено по возможности сотрудничать с нидерландскими и европейскими поставщиками технологий, чтобы снизить зависимость от компаний за пределами Европы.

Хотя бюджетный дефицит Нидерландов остается одним из самых низких в Евросоюзе, пишет Bloomberg, власти стремятся сократить государственные расходы в долгосрочной перспективе.

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Публикация:«Власти Нидерландов планируют сократить 25 тысяч госслужащих – в том числе за счет внедрения ИИ»

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