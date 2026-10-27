Минюст США в третий раз предъявил обвинения бывшему главе ФБР Джеймсу Коми

Согласно недавно обнародованным судебным документам, Министерство юстиции США обвиняет бывшего главу ФБР Джеймса Коми в передаче сведений о национальной обороне и сговоре с целью их передачи. Новое дело, как пишут американские СМИ, связано с публикацией The New York Times десятилетней давности о слежке американских спецслужб за электронной перепиской. Коми отрицает вину и называет преследование злоупотреблением полномочиями Минюста.

По версии обвинения, в октябре 2016 года Коми поручил сотрудникам ФБР связаться с журналистом The New York Times Чарли Сэвиджем, чтобы исправить неточности в статье Reuters, опубликованной накануне. Следствие утверждает, что в ходе этого общения Коми незаконно передал журналисту секретную информацию. Статья The New York Times, вышедшая 5 октября 2016 года, рассказывала о том, как компания Yahoo тайно разработала специальную программу, которая сканировала все входящие электронные письма пользователей в поисках определенных сведений, указанных американскими спецслужбами.

Адвокаты Коми утверждают, что предполагаемую утечку секретной информации уже расследовали две разные прокуратуры США, но обе отказались возбуждать дело. Защита также настаивает, что десятилетний срок давности истек 5 октября 2026 года и обвинение не может быть предъявлено без заключения большого жюри. Прокуроры подали обвинительный документ в последний день срока и попросили суд засекретить его, сославшись на продолжающееся расследование. В понедельник, 26 октября, судья распорядился раскрыть документ по просьбе самого Коми.

Коми давно находится в конфликте с президентом США Дональдом Трампом. В мае 2017 года Трамп уволил его с поста директора ФБР после того, как бюро начало расследовать вмешательство России в президентские выборы 2016 года и возможные связи между Москвой и предвыборным штабом Трампа. С тех пор президент неоднократно публично призывал привлечь бывшего главу ФБР к ответственности.

Это уже третье федеральное дело против Коми с начала второго президентского срока Трампа. Первое было прекращено судом. По второму делу, возбужденному в апреле 2026 года в Северной Каролине, Коми предъявили обвинение в угрозе президенту после публикации фотографии ракушек, выложенных в форме цифр «8647».

Коми утверждает, что невиновен. «Они снова взялись за свое. Это было бы почти смешно, если бы не было таким вопиющим злоупотреблением полномочиями Министерства юстиции», — заявил Коми в видеообращении, опубликованном в его соцсетях после обнародования обвинений. Он подчеркнул, что считает себя невиновным и намерен продолжать борьбу в суде.