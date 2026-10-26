Путин предложил скорректировать поисковую выдачу по теме абортов, а также включить прививку против ВПЧ в национальный календарь

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета при Президенте по реализации государственной демографической и семейной политики, которое прошло 29 мая 2026 года. Перечень опубликовали на сайте Кремля.

Путин, в частности, поручил правительству подготовить предложения о корректировке поисковой выдачи по запросам об абортах. В срок до 15 декабря ему должны представить предложения «по обеспечению приоритетного индексирования поисковыми системами информационных ресурсов, предоставляющих социальную поддержку женщинам, находящимся в ситуации репродуктивного выбора, при запросе ими информации об услугах по искусственному прерыванию беременности».

Среди других поручений Путина:

добавить в национальный календарь профилактических прививок прививку против вируса папилломы человека, обеспечив при этом использование отечественной вакцины;

организовать информационно-просветительскую работу по формированию у мужчин культуры регулярного обращения к врачам по вопросам репродуктивного здоровья;

принять меры по обеспечению доступности в первичном звене здравоохранения медицинской помощи при патологиях мужской репродуктивной системы;

рассмотреть возможность введения дополнительных мер социальной и психологической поддержки для жен участников войны при беременности и родах в случаях отсутствия супруга;

рассмотреть вопрос о распространении в субъектах Российской Федерации опыта Мордовии по созданию таксопарка для пассажиров с детьми с фиксированным тарифом на такие перевозки;

с учетом ранее данных поручений рассмотреть возможность внесения изменений в условия программы льготного ипотечного кредитования «Семейная ипотека» в части, касающейся совершенствования условий кредитования многодетных семей, включая дифференциацию максимального размера ипотечного жилищного кредита в зависимости от числа детей в семье.

О том, что в России готова первая отечественная вакцина от ВПЧ — «Цегардекс», — стало известно в конце сентября. Фонд развития промышленности (ФРП) сообщил, что до конца года планируется выпустить до 600 тысяч доз. «Цегардекс» зарегистрирован для применения у детей и взрослых в возрасте от 9 до 45 лет. Как утверждает производитель, препарат защищает от типов вируса 6, 11, 16 и 18. Вакцина от ВПЧ снижает риск развития онкологических заболеваний, в том числе рака шейки матки.

Минфин РФ в конце сентября сообщил, что с 1 октября вступят в силу изменения условий программы семейной ипотеки: процентная ставка и сумма будут зависеть от количества детей и региона проживания семьи.