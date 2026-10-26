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ЦБ рекомендовал банкам проверять источники дохода у клиентов, которые вносят на счет больше 5 млн рублей в месяц, до совершения операций

The Insider
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Банк России посоветовал банкам контролировать источники средств при внесении на счет крупных сумм наличных, чтобы препятствовать отмыванию денег. Методические рекомендации опубликованы на сайте регулятора.

«Меры ориентированы на операции с крупными суммами наличных (так, для граждан — если операции составляют от 5 млн рублей однократно или суммарно такую же величину в месяц), нехарактерные для бизнеса компаний или бытовых расчетов физических лиц. Они затрагивают узкий сегмент клиентов кредитных организаций и не затрагивают интересы добросовестных граждан», — говорится в заявлении Центробанка.

Банк России рекомендует кредитным организациям следующее:

  • определять финансовое положение клиентов и источники происхождения их денежных средств до совершения указанных операций;
  • получать документальное подтверждение финансового положения и источников происхождения средств до совершения указанных операций;
  • обращать внимание на соответствие проводимых клиентами операций целям деятельности, заявленным при проведении идентификации;
  • контролировать размер суммы указанной операции, совершаемой в том числе с использованием банкоматов или иных технических устройств.

Рекомендации составлены в соответствии с принципами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), особое внимание в которых уделяется вопросу происхождения денежных средств в процедурах надлежащей проверки клиентов. «Рекомендации позволяют сделать эти процедуры более понятными для финансовых организаций и их клиентов», — отмечает ЦБ.

Банк России публиковал первый вариант рекомендаций в мае. В новой редакции обозначена необходимость проверять источник средств до проведения операции с деньгами.

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Публикация:«ЦБ рекомендовал банкам проверять источники дохода у клиентов, которые вносят на счет больше 5 млн рублей в месяц, до совершения операций»

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