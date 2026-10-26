В 27 регионах России эпидемия ВИЧ вышла за пределы групп риска. В больницах зафиксировали рекордное число вспышек инфекций

В 27 российских регионах распространение ВИЧ достигло генерализованной стадии эпидемии: вирус выявляют более чем у 1% беременных женщин. Об этом пишет «Независимая газета» со ссылкой на директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василия Акимкина. Одновременно в российских медучреждениях зарегистрировали максимальное за 15 лет число очагов заражения инфекциями, передающимися через кровь, преимущественно вирусным гепатитом С и сочетанными инфекциями ВИЧ и гепатитов. В 2025 году в больницах выявили восемь таких очагов, пострадали 104 пациента.

Генерализованная стадия означает, что эпидемия распространилась за пределы отдельных групп повышенного риска и затрагивает население в целом. Одним из ее эпидемиологических признаков считается выявление ВИЧ более чем у 1% беременных женщин. Это не означает, что вирусом заражено более 1% всего населения каждого из 27 регионов. Полный перечень этих субъектов в публикации не приводится.

По словам ведущего научного сотрудника ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Ладной, среди российских мужчин в возрасте 40–49 лет распространенность ВИЧ превышает 3%. Средний возраст людей, живущих с инфекцией, за 15 лет вырос с 32 до 44 лет. Около двух третей новых случаев передачи вируса приходится на гетеросексуальные контакты.

При этом число новых выявленных случаев ВИЧ в России снижается. Как утверждается в докладе Роспотребнадзора, в 2025 году зарегистрировали более 45 тысяч новых случаев. Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией снизился на 13,4% по сравнению с 2024 годом, говорится в документе. Самые высокие показатели заболеваемости отмечены на Чукотке, в Иркутской области и Алтайском крае. Однако снижение числа новых диагнозов не означает сокращения общего количества людей, живущих с ВИЧ.

Только у половины людей с ВИЧ подавлена вирусная нагрузка

К концу 2025 года вирусная нагрузка была подавлена у 629 тысяч россиян, живущих с ВИЧ, — это около половины всех людей с инфекцией, сообщила на конференции Наталья Ладная. Среди получавших антиретровирусную терапию подавления вирусной нагрузки достигли 77,9% пациентов. По словам специалиста, этот показатель на протяжении нескольких лет остается практически неизменным.

Всего под диспансерным наблюдением в 2025 году находились 72% людей с выявленной ВИЧ-инфекцией. Из них антиретровирусную терапию получали 91,5%. Однако среди всех людей с установленным диагнозом охват лечением составлял только 66%.

Международный ориентир борьбы с ВИЧ предусматривает достижение показателей «95–95–95»: 95% людей с инфекцией должны знать свой статус, 95% из них — получать лечение, а 95% принимающих терапию — иметь подавленную вирусную нагрузку. Эти цифры представлены в принятой ООН в 2026 году политической декларации по борьбе с ВИЧ и СПИДом.

В российских больницах зарегистрировали рекордное число очагов заражения

О распространении инфекций в медицинских учреждениях рассказала начальник Управления эпидемиологического благополучия населения Роспотребнадзора Елена Игонина. По ее словам, в 2025 году зафиксировали восемь очагов инфекций, передающихся через кровь при оказании медицинской помощи. Это максимальное число таких очагов за последние 15 лет. В общей сложности пострадали 104 пациента. Большинство выявленных случаев связано с вирусным гепатитом С либо сочетанными инфекциями ВИЧ и гепатитов.

В 2026 году продолжается расследование 11 предполагаемых очагов заражения в медицинских организациях десяти регионов. В одном из московских учреждений выявили 22 случая гепатита С. Кроме того, впервые за шесть лет в России обнаружили два случая передачи ВИЧ при переливании компонентов крови.

Среди крупных подтвержденных очагов за последние два года Роспотребнадзор выделил санаторий в Кабардино-Балкарии, где пострадали 82 человека. У 76 пациентов выявили гепатит С, еще у шести — сочетание инфекций. В онкологических стационарах Камчатки и Бурятии гепатитом заразились соответственно 147 и 42 пациента.

Представители ведомства также рассказали о заражении ВИЧ двух детей в отделении онкогематологии Омской области и двух взрослых пациентов в неврологическом отделении Орловской области. В Чувашии ВИЧ выявили у пожилой женщины и ребенка после пребывания в инфекционном отделении, а в Ярославской области — у сотрудника частного медицинского учреждения.

По оценке специалистов Роспотребнадзора, распространению инфекций в медицинских организациях способствуют нарушения санитарных правил и недостаточное обследование пациентов. При этом в официальную отчетность включают только завершенные эпидемиологические расследования. При ВИЧ наблюдение за контактными лицами продолжается до года, поэтому часть случаев учитывается со значительной задержкой.

Минздрав обещает расширить доступ к лечению

В октябре министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в 2027 году государство планирует обеспечить антиретровирусными препаратами дополнительно 30 тысяч человек.

Общие экономические потери от ВИЧ-инфекции специалисты Роспотребнадзора оценили в 279 млрд рублей за 2025 год. Наталья Ладная предупредила, что при сохранении нынешних подходов к профилактике и лечению число людей, живущих с ВИЧ в России, к 2030 году, согласно математической модели специалистов, может достичь 1,47 млн человек. Ежегодное число новых случаев в этом сценарии составит 31–51 тысячу, а число смертей, учитываемых в модели, может вырасти до 51 тысячи в год.

The Insider ранее рассказывал, как после российской оккупации части Донецкой и Луганской областей пациенты с ВИЧ столкнулись с нехваткой жизненно необходимых лекарств. Российский Минздрав не включил их в централизованные закупки препаратов, а некоторым пациентам выдавали лекарства с истекшим сроком годности. В декабре 2023 года The Insider также писал о дефиците препаратов для лечения ВИЧ как минимум в 18 российских регионах.