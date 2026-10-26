WSJ: Покупатели в США подозревают магазины в том, что те с помощью ИИ назначают им персональные цены, компании это отрицают

Американцы всё чаще подозревают ретейлеров, рестораны, сервисы такси и продуктовые сети в том, что те с помощью искусственного интеллекта подстраивают цены под конкретного покупателя и его потребности, пишет The Wall Street Journal. Издание называет это явление «ценовой тревогой, вызванной ИИ». Walmart, Kroger и McDonald’s отрицают подобную практику, однако их заявления не убедили ни покупателей, ни потребительских активистов.

38-летний Ник Надо из Белвилла в штате Иллинойс заметил, что жесткий диск в приложении Walmart на его телефоне стоил $369, а на телефоне жены — на $110 дешевле. В итоге он купил диск по меньшей цене. Надо сказал, что «это ощущалось как вторжение в личную жизнь». В Walmart объяснили разницу в цене ошибкой, которую уже исправили, и заверили, что не используют личные данные клиентов для расчета стоимости.

В прошлом месяце гендиректор Walmart Джон Фёрнер пообещал в письме покупателям, что компания не будет повышать цены с учетом дохода, истории покупок или срочной потребности клиента. Некоммерческая организация Groundwork Collaborative всё равно призвала Walmart отозвать патенты, которые, по ее мнению, позволяют использовать персональные данные для повышения цен. В компании ответили, что откажутся от одного из спорных патентов. В этом месяце клиент подал иск к McDonald’s, обвинив сеть в «алгоритмическом ценовом сговоре». Компания назвала иск «полным неточностей».

В прошлом году Нью-Йорк обязал компании раскрывать применение алгоритмического ценообразования, а в этом году Мэриленд, Коннектикут и Нью-Джерси ограничили отдельные виды персонализированных цен. Еще десятки штатов рассматривают похожие законопроекты. Летом Федеральная торговая комиссия США предложила наказывать компании за «обманное или недобросовестное» персонализированное ценообразование.

Ранее сообщалось, что водители Uber из Великобритании, Нидерландов и других стран подали в окружной суд Амстердама коллективный иск против компании. Они обвинили Uber в использовании непрозрачного ИИ-алгоритма, который назначает каждому водителю индивидуальную оплату за поездку на основе данных о его поведении.