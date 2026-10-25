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Танкер «теневого флота» Myra, связанный с Россией и Ираном, подавал сигнал бедствия из-за высоких волн. Помощь судну не понадобилась

The Insider
Танкер Myra. Фото: Marine Traffic

Танкер Myra. Фото: Marine Traffic

Танкер Myra (IMO: 9336490), находящийся в санкционных списках шести стран, подал сигнал бедствия из-за высоких волн в Атлантике. Помощь судну не понадобилась, следует из сообщения на странице причала Bangor Marina в Северной Ирландии.

«Береговая охрана Великобритании подтвердила, что помощь не потребовалась. Самолет Королевских ВВС установил связь с судном Myra, на борту которого находится 21 человек. Экипаж сообщил, что сигнал бедствия сработал в момент выхода из зоны высоких волн. После оценки ситуации судно продолжило свой путь».

Как сообщал проект морского мониторинга SeaNews, в зоне, где находился Myra, высота волн доходила до 8,8 м, порывы ветра достигали скорости в 70 узлов (130 км/ч). Согласно данным сервиса Starboard Maritime Intelligence, по состоянию на вечер 25 октября Myra остается в Северной Атлантике к западу от острова Ирландия. Заявленное место назначения судна — Порт-Саид в Египте.

Танкер Myra, находящийся под санкциями США, Евросоюза, Великобритании и еще трех стран, 24 октября подал сигнал бедствия в Северной Атлантике к западу от Ирландии. По данным морских наблюдателей, судно вышло из российского порта Усть-Луга и обогнуло Великобританию с севера, минуя Ла-Манш. Согласно данным украинской военной разведки, танкер связан с судоходной сетью Мохаммеда Хоссейна Шамхани — сына Али Шамхани, бывшего секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана и советника верховного лидера страны.

Согласно судовой карточке, владельцем Myra числится Fleet Armada Pvt Ltd. В GISIS отмечен флаг Cameroon False, что означает предполагаемое использование ложного флага Камеруна. В базе украинской разведки действующий флаг судна обозначен как неизвестный.

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Публикация:«Танкер «теневого флота» Myra, связанный с Россией и Ираном, подавал сигнал бедствия из-за высоких волн. Помощь судну не понадобилась»

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