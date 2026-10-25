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Новости

Спрос на жилье в новостройках в аннексированном Крыму снизился на треть

The Insider
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В аннексированном Крыму число сделок по покупке жилья в новостройках за девять месяцев снизилось на 34,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные bnMAP.pro, всего было реализовано 4,8 тысячи лотов.

В Алуште за январь — сентябрь 2026 года объем сделок упал на 64,9% год к году, всего была продана 421 квартира. В Феодосии спрос упал на 41,4% год к году, до 304 сделок, в Ялте — на 40,7% год к году, до 593 лотов, в Севастополе — на 7,9% год к году, до 422 сделок.

Снижение числа сделок на первичном рынке наблюдается и в Краснодарском крае — на 3% год к году (16,2 тысячи лотов). По данным bnMAP.pro, в Сочи зафиксировано падение на 38,4% год к году, до 565 квартир, в Туапсе — на 30,6% год к году, до 394 лотов, в Краснодаре объем сделок за тот же период снизился на 11% год к году, до 11,9 тысячи лотов, по данным ЦИАН. По словам главного аналитика компании Алексея Попова, это вызвано сокращением миграционного притока в регион на фоне напряженной геополитической ситуации и высоких цен.

При этом, по данным ЦИАН, в среднем по стране объем сделок с жильем на первичном рынке за девять месяцев увеличился на 2% год к году. Эксперты указывают, что к снижению спроса привели участившиеся атаки БПЛА, закрытия аэропортов и постоянные задержки рейсов. По словам директора по консалтингу и развитию Key Capital Эвелины Ишметовой, это особенно критично для южных регионов, поскольку квартиры в новостройках там в основном покупают жители других городов, чтобы проводить на юге часть года.

Средняя цена квартиры в новостройках Краснодарского края за девять месяцев 2026 года снизилась на 1,4% год к году, до 292,8 тысячи рублей за 1 кв. м, в аннексированном Крыму цены на жилье снизились на 8,5% год к году, до 245 тысяч рублей за 1 кв. м. При этом в российских городах-миллионниках за этот же период первичная недвижимость подорожала на 10,5% год к году.

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Публикация:«Спрос на жилье в новостройках в аннексированном Крыму снизился на треть»

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