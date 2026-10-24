Суд разрешил предполагаемой жертве группового изнасилования в Корнеллском университете сохранить анонимность

Суд штата Нью-Йорк разрешил бывшей студентке Корнеллского университета, обвинившей семерых членов студенческого братства Chi Phi в групповом изнасиловании, сохранить анонимность в ходе судебного разбирательства. После того как история получила широкую огласку, пользователи соцсети Twitter (X) неоднократно пытались установить личность истицы, публикуя фотографии и персональные данные разных девушек и утверждая, что именно они скрываются под псевдонимом Джейн Доу (Jane Doe). После таких публикаций девушки становились объектами травли. Судья постановила, что право предполагаемой пострадавшей на частную жизнь и безопасность важнее необходимости публично раскрывать ее личность, сообщает The Guardian.

Решение вынесла судья штата Нью-Йорк Федра Перри-Бонд. Она отметила, что «некоторые представители общественности поставили перед собой цель установить личность Джейн Доу». При этом ответчики по гражданскому иску не возражали против сохранения анонимности женщины.

Судья также предупредила, что киберпреследование, угрозы и подстрекательство к ним, в том числе в отношении истицы, ответчиков и их адвокатов, могут квалифицироваться как федеральные преступления, если действия подпадают под соответствующие нормы законодательства США.

Ранее адвокат женщины Томас Джуффра сообщал, что его клиентка получает угрозы.

Предполагаемое групповое изнасилование произошло в ночь на 20 октября 2024 года в доме студенческого братства Chi Phi в городе Итака, штат Нью-Йорк. Девушке тогда было 20 лет.

Согласно гражданскому иску, вечером 19 октября она пришла в дом братства, чтобы встретиться с одним из студентов, которого считала другом. По ее версии, двое мужчин уговорили ее употребить кетамин, а также давали ей алкоголь и марихуану. Девушка утверждает, что из-за своего состояния не могла дать осознанного согласия на сексуальные действия.

Около 1:42 ночи один из членов братства написал в закрытый чат Snapchat сообщение free pussy — грубое приглашение другим студентам прийти в комнату для секса. После этого, как утверждается в иске, туда начали приходить другие мужчины. В общей сложности ответчиками стали семь бывших и нынешних студентов университета.

По словам истицы, происходившее продолжалось несколько часов. Она утверждает, что мужчины совершали с ней сексуальные действия, заставляли принимать наркотики, а в какой-то момент несколько раз ударили. Девушка также заявила, что не могла покинуть комнату и в конце концов потеряла сознание.

В университетскую полицию она обратилась 8 ноября 2024 года, примерно через три недели после произошедшего. Корнеллский университет временно отстранил семерых студентов и отделение Chi Phi, после чего начал внутреннее расследование.

По словам адвоката девушки, двух студентов в итоге исключили, остальные получили менее строгие дисциплинарные наказания. В гражданском иске также утверждается, что некоторым фигурантам разрешили написать эссе, чтобы смягчить наказание. Эта деталь вызвала особенно сильное возмущение после публикации материалов дела.

Университет подтвердил, что применял исключения и временные отстранения, однако подчеркнул, что написание эссе никому не назначалось в качестве единственного наказания. Какие именно санкции получил каждый из студентов, руководство не раскрыло, сославшись на правила конфиденциальности.

Несмотря на внутреннее расследование университета, уголовных обвинений семерым мужчинам тогда не предъявили. Окружной прокурор округа Томпкинс Мэттью Ван Хаутен объяснял это тем, что первоначальные показания девушки существенно отличались от обстоятельств, изложенных почти два года спустя в гражданском иске.

По словам прокурора, в ноябре 2024 года она описывала употребление алкоголя и наркотиков как добровольное, а часть сексуальных контактов — как происходившие по согласию. Ван Хаутен утверждал, что имеющихся тогда материалов было недостаточно для уголовного преследования.

Адвокат истицы оспаривает эти объяснения. Он утверждает, что полиция и прокуратура не провели полноценного расследования: после первоначального обращения девушку не опрашивали ни специально подготовленный следователь, ни прокурор. Сам Ван Хаутен признал, что его ведомство не проводило отдельного расследования и опиралось на материалы университетской полиции.

Отдельным предметом спора стала переписка студентов в Snapchat. По словам адвоката, университетская полиция получила ее еще в 2024 году, однако прокуратура утверждает, что впервые увидела скриншоты после подачи гражданского иска.

16 сентября 2026 года девушка подала гражданский иск против семерых бывших и нынешних студентов, Корнеллского университета и связанных с братством организаций. После публикации иска история вызвала массовые протесты в кампусе.

Студенты требовали отставки президента университета Майкла Котликоффа, обвиняя руководство в неспособности обеспечить безопасность учащихся. На одном из административных зданий появилась надпись «Сокрушим патриархат». Участники акций скандировали «Запретить студенческие братства» и «Котликофф, уходи в отставку!», а также выходили с плакатами «В Корнелле насильники в большей безопасности, чем женщины».

На фоне общественного резонанса прокуратура возобновила уголовное расследование. Ван Хаутен заявил, что следователи повторно изучат материалы дела и новые доказательства, после чего передадут их большому жюри. Оно должно решить, достаточно ли оснований для предъявления уголовных обвинений.

По меньшей мере двое ответчиков публично отвергли обвинения. Скотт Норрис заявил, что не вступал с девушкой в сексуальный контакт, хотя признал участие в переписке Snapchat и то, что ненадолго заходил в комнату. Адвокат Скотта Кречмара также отрицает причастность своего клиента к сексуализированному насилию.

На момент публикации уголовные обвинения семерым мужчинам не предъявлены.