В США после резонанса возобновили дело о групповом изнасиловании студентки. Фигурантов до этого наказывали исключением, занятиями и эссе

В гражданском иске утверждается, что некоторым из семерых разрешили представить университету эссе, чтобы смягчить последствия своих действий. Именно эта деталь после публикации иска вызвала особенно сильный резонанс в США.

Университет, однако, настаивает, что распространившаяся формулировка о том, будто фигурантов просто «наказали посредством эссе», неверна. Университет подтвердил, что по итогам разбирательства были как исключения, так и временные отстранения. При этом университет заявил, что ни одному из обвиняемых написание эссе не предлагалось в качестве единственного наказания. Сколько именно студентов исключили и какие санкции получил каждый из них, университет не раскрывает, ссылаясь на федеральные правила о конфиденциальности студенческих данных.

Само отделение Chi Phi после произошедшего закрыли.

Почему уголовных обвинений тогда не было

Несмотря на внутреннее расследование университета, никого из семерых мужчин не арестовали и уголовных обвинений им не предъявили.

После нынешнего резонанса окружной прокурор Мэттью Ван Хаутен объяснил, почему его ведомство отказалось от уголовного преследования в 2024 году. По его словам, первоначальные показания девушки существенно отличались от истории, изложенной почти два года спустя в гражданском иске.

В ноябре 2024 года она дала университетской полиции подробные письменные показания. По версии Ван Хаутена, тогда девушка не утверждала, что ее заставили употреблять наркотики или что она подверглась групповому изнасилованию. Прокурор говорит, что она описывала употребление алкоголя и наркотиков как добровольное, а часть сексуальных контактов — как происходившие по согласию.

В опубликованном прокуратурой пересказе этих показаний говорится, в частности, что сначала девушка согласилась на секс с двумя членами братства. Позднее она рассказывала о сексуальном контакте еще с одним мужчиной. Некоторые события той ночи она помнила плохо.

В одном из эпизодов, согласно первоначальным показаниям, мужчина начал целовать девушку, а она отстранилась. В другом несколько членов братства спросили, могут ли употребить наркотики с ее тела, и она ответила согласием.

Ван Хаутен утверждает, что девушка тогда не говорила, что была без сознания, физически беспомощна или не могла дать согласие. По словам прокурора, именно на основании имевшихся в 2024 году материалов его ведомство пришло к выводу, что оснований для уголовного преследования недостаточно.

Прокурор отдельно объяснил, что законодательство штата Нью-Йорк проводит различие между сильным добровольным опьянением и состоянием, при котором человек юридически не способен дать согласие. Само по себе добровольное употребление алкоголя или наркотиков, даже если они сильно повлияли на способность принимать решения, не обязательно означает юридическую невозможность дать согласие. По словам Ван Хаутена, это существенно осложняло возможное уголовное преследование.

Адвокат девушки: нормального расследования не было

Адвокат пострадавшей Томас Джуффра оспаривает объяснение прокуратуры. Он утверждает, что полиция и прокуроры в 2024 году не провели полноценного расследования.

По его словам, после первого обращения девушку больше не опрашивали ни специально подготовленный следователь, ни прокурор. Джуффра отмечает, что разговор с человеком, сообщившим о сексуализированном насилии, требует времени и специальной подготовки, а его клиентка поговорила только с сотрудником университетской полиции, который принял первоначальное заявление.

Сам Ван Хаутен признал, что его ведомство тогда не проводило отдельного расследования и опиралось на материалы полиции Cornell.

«Мне трудно понять, как можно было провести тщательное уголовное расследование, если она ни разу не разговаривала ни с кем, кроме офицера, принявшего первоначальное заявление», — заявил Джуффра.

Адвокат считает, что из-за почти двухлетней задержки часть доказательств теперь могла быть безвозвратно утрачена.

Прокуратура не видела переписку братства

Отдельным предметом спора стала переписка членов Chi Phi в Snapchat.

По словам Джуффры, полиция Cornell получила ее еще в 2024 году. Адвокат называет сообщение с приглашением другим членам братства прийти в комнату одним из ключевых доказательств и считает, что оно должно было стать основанием для более тщательного расследования.

Однако Ван Хаутен заявил, что его прокуратура тогда скриншота переписки не получила. Впервые прокуроры увидели его уже после подачи гражданского иска.

При этом прокуратура заявила, что само по себе сообщение, хотя оно было «вульгарным и отвратительным», не решало главный юридический вопрос дела — давала ли девушка согласие на происходившее в понимании уголовного законодательства штата Нью-Йорк.

После нового иска дело решили открыть заново

В сентябре 2026 года девушка подала гражданский иск против семерых бывших и нынешних членов Chi Phi, самого Корнеллского университета, структур братства и других ответчиков. Она требует компенсации, размер которой пока не указан.

После публикации иска история получила широкую огласку. В соцсетях стали распространяться фотографии семерых мужчин и сведения о дисциплинарных наказаниях. Отдельное возмущение вызвали сообщения об эссе, которые некоторые из фигурантов могли представить для смягчения санкций.

На фоне резонанса Ван Хаутен объявил о возобновлении уголовного расследования. По его словам, прокуратура хочет выяснить, появились ли доказательства, которых у нее не было в ноябре 2024 года и которые способны изменить первоначальную оценку произошедшего.

Прокурор поручил дело старшей сотруднице своего ведомства. Следствие собирается вновь поговорить с девушкой, получить материалы внутреннего расследования Cornell и рассмотреть другие доказательства. Ван Хаутен также не исключил, что показания могут дать некоторые из членов братства.

После этого дело планируют представить большому жюри округа Томпкинс. Оно должно будет решить, достаточно ли доказательств для предъявления уголовных обвинений одному или нескольким фигурантам.

«Иногда стремление добиться справедливости требует пересмотреть или вновь открыть дело, когда появляются дополнительные доказательства», — заявил Ван Хаутен.

Университет поддержал решение прокуратуры возобновить расследование и заявил, что предполагаемая пострадавшая должна получить возможность изложить свою историю перед большим жюри.

Что говорят обвиняемые

По меньшей мере двое из семерых мужчин публично отвергли обвинения.

Адвокат Скотта Кречмара Джереми Саланд утверждает, что его клиент не совершал сексуального насилия над девушкой и вообще ее не касался. Защита намерена оспаривать ее версию в суде.

Скотт Норрис также заявил, что не вступал с девушкой в сексуальный контакт и не употреблял вместе с ней наркотики. При этом он признал, что участвовал в переписке в Snapchat и ненадолго заходил в комнату.

«Я бездумно участвовал в переписке в Snapchat и ненадолго зашел в комнату, где произошло недопустимое поведение, но меня там не было, когда оно происходило», — заявил Норрис.

Уголовные обвинения никому из семерых на данный момент не предъявлены. Большое жюри еще не рассматривало дело.