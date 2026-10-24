Экс-глава Серпуховского района Шестун прекратил голодовку после 74 дней. По его заявлениям об избиениях в СИЗО начали пять проверок

Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, находящийся в заключении с 2018 года, прекратил голодовку 7 октября после 74 дней отказа от еды. Как сообщает его группа поддержки со ссылкой на новое письмо заключенного, часть его требований выполнена: по заявлениям Шестуна об избиениях и других нарушениях в тверском СИЗО-1 начались пять доследственных проверок по признакам превышения должностных полномочий (статья 286 УК РФ). При этом свидания с детьми, которого Шестун также добивался, ему до сих пор не предоставили.

Ранее The Insider сообщал, что Шестуна экстренно госпитализировали в больницу ФСИН в Торжке после продолжительной голодовки. Согласно уточненной информации из его письма, голодовка началась 25 июля, а не 27 июля, как сообщалось прежде. При этом 7 августа заключенный временно прекратил отказываться от еды, поверив обещаниям руководства СИЗО расследовать избиения. Впоследствии он возобновил голодовку.

По словам Шестуна, временно исполняющий обязанности начальника СИЗО обещал провести объективное расследование и отстранить или уволить сотрудника, которого заключенный обвинял в избиениях. Однако после заявления о прекращении голодовки Шестуна поместили в штрафной изолятор (ШИЗО), где, как он утверждает, он снова подвергся нападению.

В предыдущих письмах Шестун обвинял дежурного помощника начальника тверского СИЗО-1 Петра Решетова в избиениях, угрозах убийством и удушении шнурком от нательного креста. По словам заключенного, следы побоев зафиксировал медицинский работник в присутствии адвоката. Шестун также рассказывал, что во время одного из нападений сотрудник СИЗО высыпал ему на голову приправу и растер ее по лицу, а затем отобрал матрас, из-за чего заключенному пришлось несколько дней спать на полу.

По уточненным данным группы поддержки, 6 октября Шестуна экстренно этапировали в тюремную больницу Торжка в критическом состоянии. На следующий день он начал выходить из голодовки, сначала употребляя бульоны. Заключенный объяснил свое решение необходимостью подготовиться к встрече с прокурором Ляпкиным, которая состоялась 10 октября и продолжалась девять с половиной часов.

Шестун считает результатом голодовки начало пяти доследственных проверок по его сообщениям о предполагаемых преступлениях сотрудников СИЗО. Независимого подтверждения их хода и результатов пока нет.

Второе требование заключенного — длительное свидание с детьми — остается невыполненным. По информации группы поддержки, администрация СИЗО формально готова его предоставить, однако следователь по новому уголовному делу Шестуна требует, чтобы он подписал процессуальные документы без присутствия адвоката.

За время голодовки Шестун потерял около 25 кг. По сообщению группы поддержки, при поступлении в больницу он весил 72 кг в одежде. У него сохраняются кровотечения и другие проблемы со здоровьем.

Шестун находится в заключении с июня 2018 года. В декабре 2020 года его приговорили к 15 годам колонии строгого режима по обвинениям в мошенничестве, получении взяток и другим статьям. В октябре 2024 года срок увеличили до 17 лет после нового приговора по делу о «дезорганизации» работы колонии. Сам Шестун отрицал вину, а его защита заявляла о признаках монтажа видеозаписи, представленной обвинением. Проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал» считает его политзаключенным.

26 октября Шестуну исполнится 62 года. Его группа поддержки призывает отправлять ему письма. Адрес: 172011, Тверская область, Торжок, ул. Старицкая, д. 96, ФКЛПУ ОБ УФСИН России по Тверской области, Шестуну Александру Вячеславовичу, 1964 г. р.