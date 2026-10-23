В Крыму решили начислять селам баллы за плетение маскировочных сетей для армии РФ. Победитель конкурса «лучшее село» получит 5 млн рублей

В аннексированном Крыму участие жителей сёл в поддержке российской армии включили в перечень критериев ежегодного конкурса «Лучший сельский населенный пункт Республики Крым» с призовым фондом 14 млн рублей. Это следует из постановления Госсовета Крыма № 1076-3/26 от 21 октября, опубликованного 23 числа на портале правовой информации, обнаружил The Insider. В конкурсе прошлого года этот пункт не значился.

Госсовет оккупированного Крыма принял постановление, которым расширил список критериев для оценки конкурса «Лучший сельский населенный пункт Республики Крым». Ранее там было 18 пунктов, теперь добавился 19-й. Новый критерий подразумевает участие местных жителей и руководства сёл в поддержке участников полномасштабной войны против Украины и членов их семей, а также «в увековечивании памяти защитников Отечества».

Так, сельчанам предлагается заняться сбором гуманитарной помощи, плетением маскировочных сетей для российских военных, созданием мемориальных объектов, уголков памяти, памятных досок и аллей славы.

За регулярную деятельность по поддержке армии РФ и созданию мемориалов селу будут начисляться 3 балла, при отсутствии подобной активности — ноль. Постановление вступило в силу в день официального опубликования.

В 2025 году крымские сёла оценивались по 18 критериям, сообщали «Крымские известия». Среди них, например, удовлетворительное санитарное состояние населенного пункта, наличие оборудованных детских и спортивных площадок, доля дорог и освещенных улиц, проведение экологических акций и субботников. Однако в конце сентября глава комитета по государственному строительству и местному самоуправлению парламента аннексированного Крыма Роман Шантаев анонсировал изменение критериев оценки конкурсантов. Он заявил:

«С учетом накопленной практики немножко меняем подходы и требования».

В крымском бюджете на призовой фонд конкурса заложено 14 млн рублей. Победитель получит 5 млн, два села, занявших второе место, — по 3 млн, а еще три населенных пункта, оказавшихся на третьей строчке, — по 1 млн рублей.