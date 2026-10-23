Полиция Кипра начала расследование финансовых операций Абрамовича после публикации о сокрытии активов на $10 млрд

Полиция Кипра начала расследование финансовых операций российского миллиардера Романа Абрамовича после публикации журналистского расследования о том, как крупнейшая в мире аудиторская компания Deloitte помогала ему скрывать активы и уклоняться от уплаты налогов. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на представителей кипрских властей. Ранее журналисты выяснили, что Deloitte и связанная с ней компания Meritservus оформляли корпоративные документы задним числом, благодаря чему из финансовой отчетности структур Абрамовича исчезли активы на миллиарды долларов.
О начале расследования стало известно на заседании парламентского комитета в Никосии, посвященном борьбе с отмыванием денег. Представитель Министерства юстиции Кипра сообщил депутатам, что полиция изучит выводы журналистов и установит, были ли совершены преступления.
Представитель кипрской полиции Андреас Анастасиадес подтвердил, что подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями уже приступило к сбору доказательств. По его словам, расследование, как ожидается, продлится несколько месяцев. Проверка может затронуть не только структуры Абрамовича, но и компании, оказывавшие ему финансовые и юридические услуги.
«Мы будем проверять любую компанию или любое лицо, которые могли быть причастны. Мы выясним, имело ли место мошенничество или были ли подделаны какие-либо документы», — заявил Анастасиадес, отвечая на вопрос Би-би-си о возможной проверке Deloitte.
Основанием для расследования стала совместная публикация The Bureau of Investigative Journalism (TBIJ), BBC Panorama, The Guardian и OCCRP от 12 октября. Журналисты изучили тысячи утекших документов, связанных с финансами Абрамовича и сетью офшорных компаний, которыми управляли с Кипра с 1995 по 2022 год.
По данным расследователей, кипрское подразделение Deloitte и отделившаяся от него компания Meritservus фальсифицировали не менее тысячи корпоративных документов, связанных с активами миллиардера. Сотрудники компаний оформляли соглашения и другие бумаги задним числом, иногда меняя даты на срок до пяти лет. Впоследствии Deloitte, выступая уже в качестве независимого аудитора, утверждала финансовую отчетность, составленную с учетом этих документов.
Журналисты установили, что подобные операции использовались как для сокрытия активов на сумму свыше $10 млрд, так и для уменьшения налоговых обязательств структур Абрамовича. В отдельных эпизодах речь шла об уклонении от уплаты налогов на миллионы долларов.
В материалах расследования упоминаются два человека из ближайшего делового окружения миллиардера: Юджин Тененбаум, многолетний соратник Абрамовича в Лондоне, и Деметрис Иоаннидес, бывший руководитель Deloitte Cyprus, впоследствии основавший Meritservus.
Как скрывали деньги от продажи «Сибнефти»
Один из эпизодов касается кипрской компании Kravin Investments, через которую Абрамович владел частью акций «Сибнефти».
В 2003 году Kravin получила $3 млрд — первый транш по сделке, связанной с продажей акций нефтяной компании. Около $2 млрд оставались на ее банковских счетах и приносили процентный доход, который мог облагаться налогами на Кипре.
По данным журналистов, начиная с 2005 года консультанты Абрамовича совместно с Deloitte и Meritservus подготовили документы, согласно которым Kravin якобы почти сразу передала полученные $3 млрд другой компании миллиардера. Из этих документов следовало, что Kravin не распоряжалась средствами самостоятельно, а лишь хранила и инвестировала их по поручению другой структуры.
Такое оформление позволяло утверждать, что соответствующие средства и доходы от них не должны облагаться налогами как собственные доходы Kravin. Однако, как выяснили расследователи, документы, подтверждавшие эту версию, были подготовлены задним числом.
Как из отчетности исчезли яхты, самолеты и особняки на $672 млн
Другой эпизод связан с компанией Amiscan Investments Ltd, зарегистрированной на Кипре и принадлежавшей Абрамовичу.
В 2005 году Deloitte подготовила предварительный вариант ее финансовой отчетности. На балансе Amiscan находились активы стоимостью $672 млн, в том числе поместье в английском Сассексе стоимостью $38 млн, квартира в Лондоне за $8 млн, замок Шато-де-ла-Кро на Лазурном берегу Франции, частные самолеты, вертолеты, суперъяхты и дорогие автомобили.
Из-за новых требований кипрского законодательства компания должна была раскрыть сведения об этих активах. Однако в окончательной отчетности, прошедшей аудит Deloitte, имущество уже не фигурировало.
Как установили журналисты, консультанты подготовили задним числом соглашения о передаче активов компании Kelvedon Worldwide, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. В отличие от Кипра, эта юрисдикция не требовала аналогичного публичного раскрытия информации.
При этом на дату, указанную в документах о передаче имущества, Kelvedon еще не владела Amiscan и, соответственно, не могла получить активы в качестве ее акционера.
По данным расследователей, Deloitte располагала первоначальным проектом отчетности с перечнем имущества, но впоследствии аннулировала его и утвердила новую версию, в которой активы отсутствовали. Аудиторская компания заявила, что новая отчетность достоверно и объективно отражает финансовое положение Amiscan.
Компания-двойник для сокрытия $10 млрд
Еще одна схема касалась Electus Investments Ltd — кипрской компании, находившейся на вершине офшорной структуры Абрамовича и контролировавшей другие холдинги, в том числе связанные с его долей в «Сибнефти».
После ужесточения требований к раскрытию финансовой информации Electus также должна была предоставить сведения о своих активах. Однако, в отличие от Amiscan, у нее не было вышестоящей компании, которой можно было бы формально передать имущество.
Согласно утекшим документам, Deloitte еще в конце 2002 года зарезервировала название для компании-двойника на Британских Виргинских островах, а в ноябре 2003 года зарегистрировала ее, оформив владение на номинального акционера.
В дальнейшем консультанты использовали эту структуру для замены кипрской Electus Investments Ltd в документации. Оформление соответствующих бумаг завершилось только в 2008 году, причем часть документов датировалась задним числом.
В результате активы стоимостью свыше $10 млрд перестали отражаться в документах кипрской компании и оказались связаны с ее офшорным двойником. По данным расследователей, эта подмена оставалась незамеченной более двадцати лет.
Фиктивные консультационные услуги на $98 млн
Журналисты также обнаружили документы, связанные с выводом почти $100 млн из структур Абрамовича, владевших акциями «Сибнефти».
В 2000 году миллиардер намеревался получить эти средства таким образом, чтобы не раскрывать кипрскую часть корпоративной структуры и представить выплаты как доход от оказания услуг.
По данным расследования, Deloitte подготовила схему с использованием компании PB Mediapower Enterprises Ltd. Предполагалось, что структуры, владевшие акциями «Сибнефти», перечислят ей $98 млн за консультационные услуги, после чего посредник выплатит Абрамовичу 99,9% этой суммы в качестве агентского вознаграждения.
Услуги якобы заключались в консультировании по сделкам с акциями «Сибнефти». Однако соответствующие сделки состоялись примерно годом ранее. Для оформления выплат использовали уже существовавшую на тот момент кипрскую компанию, а договоры подготовили задним числом.
В дальнейшем причитавшееся Абрамовичу вознаграждение оформили простыми векселями — долговыми обязательствами, которые он обналичивал в течение следующих трех лет. В утекших документах журналисты обнаружили 50 таких векселей с его подписью.
Что говорят Абрамович и Deloitte
Адвокаты Абрамовича отрицают, что он уклонялся от уплаты налогов или скрывал свое состояние. По их словам, BBC Panorama не представила доказательств того, что миллиардер знал о фальсификации документов, санкционировал ее или давал соответствующие распоряжения.
Юристы также заявили, что компании Абрамовича имели право полагаться на рекомендации профессиональных налоговых и юридических консультантов. Сам миллиардер, по утверждению его представителей, всегда обращался за независимыми консультациями и действовал в соответствии с ними.
Адвокаты Юджина Тененбаума также отрицают осведомленность своего клиента о фальсификации документов и его участие в подобных действиях.
В Deloitte Cyprus заявили, что не могут комментировать конкретные эпизоды, поскольку речь идет о документах более чем двадцатилетней давности, к которым компания больше не имеет доступа. При этом в Deloitte подчеркнули, что действуют в соответствии с применимым законодательством.
Нынешнее полицейское расследование — не первое уголовное разбирательство на Кипре, связанное с финансовыми схемами структур Абрамовича.
Ранее Би-би-си и TBIJ сообщали о схеме, позволявшей избегать уплаты налогов на расходы по эксплуатации его яхт. После той публикации двум бывшим директорам компаний предъявили обвинения по делу о неуплате НДС на сумму 25 млн евро. Их судебный процесс должен начаться в ноябре 2026 года.
Нынешняя проверка охватывает более широкий круг финансовых операций и, по словам кипрской полиции, может затронуть любые компании и лица, которые могли участвовать в предполагаемых нарушениях.