Крупнейшая аудиторская компания помогла Роману Абрамовичу скрыть активы на $10 млрд для ухода от налогов — расследование

Крупнейшая в мире аудиторская компания Deloitte фальсифицировала корпоративные документы, чтобы помочь миллиардеру Роману Абрамовичу скрыть активы и уклониться от уплаты налогов, утверждается в совместном расследовании The Bureau of Investigative Journalism (TBIJ), BBC Panorama, The Guardian и OCCRP. Речь идет об активах на сумму свыше $10 млрд.

По данным расследователей, Deloitte Cyprus и отделившаяся от нее компания Meritservus фальсифицировали не менее 1000 корпоративных документов по поручению Абрамовича. Сотрудники этих фирм задним числом вносили изменения в документацию, после чего сама же Deloitte, выступая в роли «независимого аудитора», утверждала финансовую отчетность. Эта схема позволила Абрамовичу уклониться от уплаты налогов на миллионы долларов. В некоторых случаях разница между указанной и фактической датами составляла до пяти лет.

Утверждается, что в аферах с активами Абрамовича участвовали Юджин Тененбаум, правая рука Абрамовича в Лондоне, и Деметрис Иоаннидес, который возглавлял кипрское подразделение Deloitte, а затем основал собственную компанию Meritservus.

Акции «Сибнефти»

Один из главных эпизодов сокрытия активов касается зарегистрированной на Кипре компании Kravin Investments — одной из офшорных структур, через которые Абрамович владел своей долей в «Сибнефти». В 2003 году Kravin получила $3 млрд — это был первый транш в рамках сделки по продаже принадлежавших Абрамовичу акций «Сибнефти». Около $2 млрд из этой суммы оставались на банковских счетах компании, принося процентный доход и создавая серьезные налоговые обязательства.

Как говорится в расследовании, помощники Абрамовича совместно с представителями Deloitte и Meritservus начиная с 2005 года оформили множество документов задним числом, чтобы избежать налогообложения. Согласно этим бумагам, компания Kravin якобы практически сразу перевела полученные $3 млрд другой компании Абрамовича и все это время якобы лишь хранила эти средства и инвестировала их по поручению второй компании, а значит, они и не подлежали налогообложению.

Замки, яхты, самолеты

В 2005 году компания Deloitte опубликовала предварительный проект финансовой отчетности кипрской фирмы Amiscan Investments Ltd, принадлежащей Абрамовичу. Новые на тот момент правила Кипра о раскрытии информации требовали от Amiscan опубликовать сведения о своих активах. На балансе компании числились активы стоимостью более $600 млн, в том числе поместье в английском Сассексе ($38 млн), квартира в Лондоне ($8 млн), замок во Франции (Шато-де-ла-Кро на французской Ривьере), несколько частных самолетов, суперъяхт и вертолетов и суперкар.

Однако, когда финансовая отчетность Amiscan, уже прошедшая аудит, была официально опубликована, все эти активы исчезли. Deloitte, Meritservus и деловые партнеры Абрамовича подготовили соглашения задним числом, чтобы передать все активы с баланса Amiscan ее акционеру — компании Kelvedon Worldwide. Компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах, благодаря чему необходимость раскрывать информацию об активах отпала. Как говорится в расследовании, никто, по-видимому, не обратил внимания на то, что на момент заключения «соглашения» компания Kelvedon даже не владела Amiscan и, соответственно, не могла получить эти активы.

В Deloitte знали, что соглашения были фиктивными, так как уже имелся предварительный проект финансовой отчетности Amiscan с подробным описанием имеющихся у нее активов. Однако Deloitte аннулировала этот проект и утвердила новый вариант, заявив, что он дает «достоверное и объективное представление» о финансовом положении компании.

Фирма-двойник

Верхушкой офшорной империи Абрамовича была кипрская компания Electus Investments Ltd. Она выступала в роли холдинга, владеющего всеми остальными холдинговыми структурами, а значит, и долей Абрамовича в «Сибнефти». В 2003 году, как и Amiscan, Electus Investments Ltd столкнулась с новыми требованиями Кипра о раскрытии информации. Однако решение, примененное к Amiscan, для Electus не подходило: над ней не было вышестоящей компании (как в случае с Kelvedon, бывшей якобы акционером Amiscan), на которую можно было бы перевести активы.

Судя по документам, еще в конце 2002 года компания Deloitte зарезервировала название для фирмы-двойника, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. В ноябре 2003 года Deloitte официально зарегистрировала эту компанию, оформив владение ею на номинального акционера. В утекших документах не было никаких данных о «двойнике» Electus вплоть до момента, когда он сыграл ключевую роль в схеме с фальсификацией дат сделок. Вместо того чтобы раскрывать информацию или передавать активы, Deloitte просто заменила Electus Investments Ltd на зарегистрированного ранее двойника. Оформление документов завершилось лишь в 2008 году. Подмены никто не замечал более двух десятилетий. Активы стоимостью более $10 млрд «исчезли» из одной компании и «появились» в другой.

В 2000 году Абрамович хотел вывести чуть менее $100 млн из своих компаний, владевших «Сибнефтью» (к тому времени они принадлежали кипрским холдингам). Судя по раскрытым документам, Абрамовичу было крайне важно, чтобы сделка не раскрывала кипрскую часть структуры и выглядела как заработанный доход. Deloitte предложила сфальсифицировать пакет договоров об оказании консультационных услуг, датированных задним числом, с непосредственным участием Абрамовича.

Компании Абрамовича, владевшие «Сибнефтью», должны были выплатить посреднической фирме PB Mediapower Enterprises Ltd $98 млн за «консультационные услуги», а та, в свою очередь, перечисляла Абрамовичу 99,9% этой суммы в качестве «комиссионных» за выполнение функций «агента». Под консультационными услугами якобы подразумевались рекомендации по купле-продаже акций «Сибнефти» у других компаний, принадлежавших Абрамовичу. Поскольку сделки с акциями состоялись примерно годом ранее, Deloitte нашла подходящую кипрскую компанию-пустышку, которая уже существовала на тот момент.

В Deloitte подписали сфальсифицированные документы и включили их в годовую отчетность. Комиссионное вознаграждение Абрамовича было затем оформлено в виде простых векселей — по сути, долговых расписок, — которые он обналичил в течение последующих трех лет. В утекших документах содержится 50 таких векселей, заверенных его подписью.

Юристы Абрамовича и Тененбаума заявили, что их клиентам не было известно о фальсификации документов и что они не участвовали в подобных действиях и не санкционировали их. В Deloitte Cyprus заявили, что не могут комментировать детали, поскольку не имеют доступа к переписке «более чем двадцатилетней давности», и отметили, что Deloitte Cyprus действует в соответствии с законодательством.