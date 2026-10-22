Суд в Вене окончательно разрешил Raiffeisen забрать активы бывшей компании Дерипаски на €3,2 млрд

Земельный суд Вены по гражданским делам вынес окончательное решение по иску Raiffeisen Bank International (RBI) о возмещении ущерба, связанного с его российским бизнесом, пишет Bloomberg. Суд признал право австрийского банка получить активы Rasperia Trading, которую ранее связывали с подсанкционным бизнесменом Олегом Дерипаской. Речь идет о 24% акций строительной компании Strabag SE и замороженных дивидендах, всего на €3,2 млрд ($3,6 млрд).

Теперь банк попросит австрийских регуляторов разморозить акции, чтобы затем продать их и получить деньги по иску, говорится в заявлении RBI, разосланном в четверг. Возможность разблокировать подсанкционные активы предусмотрена правилами ЕС, которые позволяют компенсировать компаниям ущерб от решений российских судов.

Решение позволит Raiffeisen впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году вывести капитал своей российской «дочки», пусть и косвенно. Прежние попытки продать подразделение или обменять активы не получили одобрения регуляторов. Иск в Австрии банк подал в ответ на решения российских судов, обязавших его подразделение выплатить Rasperia в общей сложности €3,2 млрд из-за того, как Strabag применяла санкции ЕС.

Raiffeisen по-прежнему владеет крупнейшим западным банком в России, хотя в последние годы заметно сократил там работу. За это время банк накопил в России миллиарды евро прибыли, которые не может вывести. Гендиректор RBI Михаэль Хёллерер ранее говорил, что решит, как распорядиться деньгами, только после завершения всей процедуры. По его словам, скорее всего, средства пойдут на развитие бизнеса, покупку других компаний и выплаты акционерам.

В сентябре акции RBI на Венской бирже упали почти на 8% после доклада американского шорт-селлера Grizzly Research о российском бизнесе банка. В нем говорилось о более чем 19,5 тысячи российских таможенных записей на сумму около $1,19 млрд, связанных с товарами под западными санкциями или экспортными ограничениями. Raiffeisen назвал доклад ошибочным и вводящим в заблуждение.