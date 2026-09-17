Акции Raiffeisen Bank International упали почти на 8% после доклада об операциях, связанных с Россией

Акции австрийской Raiffeisen Bank International (RBI) утром 17 сентября упали почти на 8% на Венской бирже. К 10:34 по местному времени бумаги банка торговались по €59,80 — на 7,8% ниже предыдущего закрытия, следует из данных Венской биржи. В течение торгов падение достигало 9%, отмечает агентство Reuters.

Снижение последовало после публикации критического доклада американского шорт-селлера Grizzly Research о российском бизнесе RBI. Одновременно аналитики Erste Group понизили рекомендацию по акциям банка с Accumulate до Hold, что также могло оказать давление на котировки.

Grizzly Research утверждает в своем докладе, что обнаружила более 19,5 тысячи российских таможенных записей общей стоимостью около $1,19 млрд, связанных с товарами, подпадавшими под западные санкции или экспортные ограничения. По данным организации, в документах присутствовал регистрационный код контрактов 3292, относящийся к российскому АО «Райффайзенбанк». Еще примерно $106,7 млн из этой суммы приходились на товары из так называемого Common High Priority List — перечня продукции, которую западные страны считают особенно важной для российского военно-промышленного комплекса.

При этом сама Grizzly Research отдельно подчеркивает, что наличие банковского кода в таможенных данных не доказывает, что Райффайзенбанк финансировал эти сделки, проводил по ним платежи, получал доход или нарушал санкции. Для установления этого потребовались бы дополнительные сведения о конкретных операциях и применимых исключениях из санкционного режима.

Grizzly Research также может иметь прямой финансовый интерес в падении акций RBI. Компания раскрыла, что связанные с ней лица, клиенты и инвесторы занимают короткую позицию в бумагах банка и могут получить прибыль при снижении их стоимости. После публикации подобных отчетов Grizzly также может закрывать свои позиции.

В свою очередь, Raiffeisen отверг обвинения. В банке утверждают, что доклад содержит фактические ошибки и вводящие в заблуждение утверждения, а системы санкционного комплаенса RBI неоднократно проходили проверки. Российское подразделение Raiffeisen остается крупнейшим западным банком, продолжающим работать в России.

RBI уже несколько лет находится под давлением западных регуляторов из-за присутствия в России. В марте 2024 года портал EUobserver писал, что Минфин США предупреждал австрийский банк о риске санкций и возможном отключении от американской финансовой системы. В том же году США и Европейский центральный банк потребовали от RBI ускорить выход с российского рынка, а Вашингтон предупреждал о возможности лишить группу доступа к долларовым операциям.

В феврале 2025 года The Insider со ссылкой на Bloomberg рассказывал, что российское подразделение Raiffeisen получало комиссии от компаний, связанных с выполнением российского гособоронзаказа. В частности химическая компания «Юнихим» заплатила банку более 62 млн рублей комиссий. Она поставляла продукцию подсанкционной компании «Равенство», участвующей в проектах российского оборонно-промышленного комплекса. В апреле 2025 года RBI приостановил попытки продать российское подразделение на фоне возобновления контактов между Москвой и Вашингтоном, писала газета Financial Times.