Путин предложил США российские удобрения. «Это политика. Поставки удобрений из РФ не прекращались и даже выросли за время войны» — эксперт

Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом 21 октября заговорил в числе прочего о «восстановлении двусторонних отношений, в том числе в сфере экономического сотрудничества». После обсуждения поставок российского дизеля и проблем американских фермеров Путин сказал: «Мы могли бы поставлять и удобрения, в большом количестве причем, на американский рынок».

При этом Вашингтон еще в марте 2022 года внес удобрения в список товаров, которые не должны попасть под санкции. Как рассказал The Insider вице-президент по работе с рынком удобрений американской финансовой компании StoneX Джош Линвилл, за время войны поставки этой продукции из России в США не прекращались, а в случае с азотными удобрениями — существенно выросли:

«Два основных вида азотных удобрений, которые Россия поставляет на американский рынок, — это карбамид (мочевина) и карбамидно-аммиачная смесь (КАС). И США стали еще больше зависеть от российских поставок для удовлетворения внутреннего спроса. С 2021 года доля российского продукции в импорте карбамида выросла с 21,5 до 40,7% (с 1,07 млн тонн до 2,2 млн тонн), в импорте КАС за тот же период — с 42% (1,12 млн тонн) до 57,2% (1,37 млн тонн)».

Согласно данным, которые Линвилл предоставил The Insider, в американском импорте калийных удобрений российская доля, напротив, снизилась, но она и была не очень большой. Если в 2021 финансовом году на Россию пришлось 10,35% (1,48 млн тонн) всех поставленных калийных удобрений, то в 2026 финансовом году этот показатель составил 7,12% (0,98 млн тонн).