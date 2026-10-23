Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

81.13

EUR

91.14

OIL

114

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

306

 

 

 

 

 

Новости

Путин предложил США российские удобрения. «Это политика. Поставки удобрений из РФ не прекращались и даже выросли за время войны» — эксперт

The Insider
Фото: «Ведомости»

Фото: «Ведомости»

Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом 21 октября заговорил в числе прочего о «восстановлении двусторонних отношений, в том числе в сфере экономического сотрудничества». После обсуждения поставок российского дизеля и проблем американских фермеров Путин сказал: «Мы могли бы поставлять и удобрения, в большом количестве причем, на американский рынок».

При этом Вашингтон еще в марте 2022 года внес удобрения в список товаров, которые не должны попасть под санкции. Как рассказал The Insider вице-президент по работе с рынком удобрений американской финансовой компании StoneX Джош Линвилл, за время войны поставки этой продукции из России в США не прекращались, а в случае с азотными удобрениями — существенно выросли:

«Два основных вида азотных удобрений, которые Россия поставляет на американский рынок, — это карбамид (мочевина) и карбамидно-аммиачная смесь (КАС). И США стали еще больше зависеть от российских поставок для удовлетворения внутреннего спроса. С 2021 года доля российского продукции в импорте карбамида выросла с 21,5 до 40,7% (с 1,07 млн тонн до 2,2 млн тонн), в импорте КАС за тот же период — с 42% (1,12 млн тонн) до 57,2% (1,37 млн тонн)».

Согласно данным, которые Линвилл предоставил The Insider, в американском импорте калийных удобрений российская доля, напротив, снизилась, но она и была не очень большой. Если в 2021 финансовом году на Россию пришлось 10,35% (1,48 млн тонн) всех поставленных калийных удобрений, то в 2026 финансовом году этот показатель составил 7,12% (0,98 млн тонн).

Изменение доли российских поставок на рынке США

Изменение доли российских поставок на рынке США

Джош Линвилл / The Insider

По мнению Линвилла, заявление Путина имело политические цели:

«Если на мировых рынках удобрений не произойдет существенных изменений, объемы поставок из России могут вырасти. Россия — крупнейший в мире экспортер карбамида: в 2025 году объем экспорта составил 8,2 млн тонн. При этом у российских поставщиков не возникло особых сложностей с поиском рынков сбыта: даже без учета США у них достаточно направлений в „дружественных“ странах. Текущие объемы поставок соответствуют рыночной конъюнктуре, и для их увеличения потребовалось бы воздействие внешних факторов.

Что касается КАС, то в 2025 году Россия экспортировала лишь 1,8 млн тонн, причем на долю США пришлось 69% от общего объема экспорта этого продукта. В последние годы производство и экспорт КАС в России сократились из-за ограниченного числа доступных рынков сбыта. Австралия, Канада и многие европейские страны прекратили торговые отношения с Россией, в результате чего США остаются одним из немногих крупных направлений для российского экспорта. Если бы у России была возможность поставлять больше КАС в США, она бы уже это сделала; однако поставки этого продукта замедлились в пользу увеличения экспорта карбамида.

Полагаю, все это — чистой воды политика. На рынок и так поступают огромные объемы российской продукции, что воспринимается как нормальное рыночное явление. Любое увеличение поставок потребовало бы более решительного вмешательства сверху — ради улучшения межгосударственных отношений».

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Путин предложил США российские удобрения. «Это политика. Поставки удобрений из РФ не прекращались и даже выросли за время войны» — эксперт»

Популярное

  1. «Двойники» Путина: кто стоит за кремлевской сетью дезинформации Doppelgаnger и чем они занимаются
  2. Химический брат. Как российское производство боеприпасов и взрывчатки зависит от поставок химикатов из КНР
  3. Модемобилизация: как КНР поставляет mesh-модемы для беспилотников, позволяющие им проникать вглубь Украины
  4. Фракция Кремля в Европарламенте. Какие евродепутаты продолжают ездить в Россию и встречаться с политиками, чиновниками и даже шпионами
  5. Тяжело в лечении: введение «крепостного права» для врачей привело к провалу набора в медвузы

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте