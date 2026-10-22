Путин утвердил перестановки в правительстве: Трутнев стал его помощником, а министра финансов Силуанова повысили

Владимир Путин в четверг, 22 октября, подписал указы о назначении новых вице-премьеров, полпреда и министра. Масштабные изменения ранее были предложены премьер-министром, а накануне единогласно утверждены Госдумой.

Перестановки выглядят так:

Юрий Трутнев : был вице-премьером — полпредом в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) — стал помощником президента;

: был вице-премьером — полпредом в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) — стал помощником президента; Олег Кожемяко : был губернатором Приморья — получил пост вице-премьера — полпреда в ДФО;

: был губернатором Приморья — получил пост вице-премьера — полпреда в ДФО; Андрей Никитин : был министром транспорта — назначен вице-премьером правительства;

: был министром транспорта — назначен вице-премьером правительства; Дмитрий Ядров : был главой Росавиации — стал главой Минтранса;

: был главой Росавиации — стал главой Минтранса; Антон Силуанов : получил должность вице-премьера — министра финансов РФ;

: получил должность вице-премьера — министра финансов РФ; Ирина Окладникова: была первым замминистра финансов — стала вице-премьером — руководителем аппарата правительства.

Со своего поста также ушел Дмитрий Григоренко, именно его заменила Окладникова. Григоренко на протяжении последних шести лет руководил аппаратом правительства.

Среди перестановок примечательно появление новой должности у Силуанова. До этого он с 2011 года возглавлял Минфин, но теперь к должности министра добавилось вице-премьерство. В правительстве это ранее объясняли «необходимостью обеспечить финансовую устойчивость» и «эффективностью госрасходов» в «условиях усиливающегося внешнего давления».

В 2018–2020 годах Силуанов уже совмещал посты первого вице-премьера и министра финансов, но после формирования первого правительства Мишустина сохранил только министерский портфель.

В случае Трутнева источники РБК ранее утверждали, что после перехода в Администрацию президента он будет заниматься военно-патриотическим воспитанием — например, курировать «Юнармию».

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