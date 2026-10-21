Верховный суд США отказал администрации Трампа в просьбе лишить около 1000 трансгендерных заключенных гормональной терапии

Верховный суд США отклонил просьбу администрации Дональда Трампа разрешить прекратить гормональную терапию для примерно 1000 трансгендерных заключенных федеральных тюрем, пишет Bloobmerg. Также им сохранили «социальные послабления» вроде париков и косметики. Суд не стал объяснять свое решение, принятое 21 октября. Против выступили консервативные судьи Кларенс Томас и Сэмюэл Алито.

Пока судебный спор продолжается, в силе остается вывод нижестоящей инстанции о том, что Федеральное бюро тюрем не оценило должным образом эффективность этих мер, прежде чем от них отказаться. Бюро действовало во исполнение указа, который Трамп подписал в первый день своего второго срока. Документ запрещает тратить федеральные деньги на процедуры и препараты, призванные привести внешность заключенного в соответствие с противоположным полом.

Представлявший администрацию в суде генеральный солиситор Джон Сауэр настаивал, что суд должен положиться на мнение бюро, которое опиралось на «новейшие научные данные» и сочло, что соображения безопасности перевешивают любую пользу от таких процедур. Политику оспорили трое заключенных. Главная истица — Алиша Кингдом — утверждает, что получала гормоны с 2016 года, а после их отмены страдала от панических атак и суицидальных мыслей.

В июне окружной судья в Вашингтоне Ройс Ламберт приостановил действие новых правил, посчитав, что бюро, вероятно, нарушило федеральный закон об административных процедурах. Он написал:

«Имеющиеся у ведомства данные указывают на то, что отказ в гендерно-подтверждающей помощи пациентам, которым она необходима по медицинским показаниям, может ухудшить их психическое здоровье и привести к росту депрессии, тревожности и случаев самоповреждения».

Апелляционный суд двумя голосами против одного оставил это решение в силе.

Ранее Верховный суд США позволил Трампу уволить трансгендерных военнослужащих и обязать указывать в паспортах пол при рождении. 30 июня суд поддержал запреты на участие трансгендерных спортсменок в женских командах в Айдахо и Западной Виргинии. В 2025 году суд также разрешил штатам запрещать медицинские процедуры для трансгендерных несовершеннолетних.