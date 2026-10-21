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Новости

Верховный суд США отказал администрации Трампа в просьбе лишить около 1000 трансгендерных заключенных гормональной терапии

The Insider
Фото: AP Photo / J. Scott Applewhite

Фото: AP Photo / J. Scott Applewhite

Верховный суд США отклонил просьбу администрации Дональда Трампа разрешить прекратить гормональную терапию для примерно 1000 трансгендерных заключенных федеральных тюрем, пишет Bloobmerg. Также им сохранили «социальные послабления» вроде париков и косметики. Суд не стал объяснять свое решение, принятое 21 октября. Против выступили консервативные судьи Кларенс Томас и Сэмюэл Алито.

Пока судебный спор продолжается, в силе остается вывод нижестоящей инстанции о том, что Федеральное бюро тюрем не оценило должным образом эффективность этих мер, прежде чем от них отказаться. Бюро действовало во исполнение указа, который Трамп подписал в первый день своего второго срока. Документ запрещает тратить федеральные деньги на процедуры и препараты, призванные привести внешность заключенного в соответствие с противоположным полом.

Представлявший администрацию в суде генеральный солиситор Джон Сауэр настаивал, что суд должен положиться на мнение бюро, которое опиралось на «новейшие научные данные» и сочло, что соображения безопасности перевешивают любую пользу от таких процедур. Политику оспорили трое заключенных. Главная истица — Алиша Кингдом — утверждает, что получала гормоны с 2016 года, а после их отмены страдала от панических атак и суицидальных мыслей.

В июне окружной судья в Вашингтоне Ройс Ламберт приостановил действие новых правил, посчитав, что бюро, вероятно, нарушило федеральный закон об административных процедурах. Он написал:

«Имеющиеся у ведомства данные указывают на то, что отказ в гендерно-подтверждающей помощи пациентам, которым она необходима по медицинским показаниям, может ухудшить их психическое здоровье и привести к росту депрессии, тревожности и случаев самоповреждения».

Апелляционный суд двумя голосами против одного оставил это решение в силе.

Ранее Верховный суд США позволил Трампу уволить трансгендерных военнослужащих и обязать указывать в паспортах пол при рождении. 30 июня суд поддержал запреты на участие трансгендерных спортсменок в женских командах в Айдахо и Западной Виргинии. В 2025 году суд также разрешил штатам запрещать медицинские процедуры для трансгендерных несовершеннолетних.

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Публикация:«Верховный суд США отказал администрации Трампа в просьбе лишить около 1000 трансгендерных заключенных гормональной терапии»

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