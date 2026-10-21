Чистый убыток Anthropic за полгода вырос до $80,7 млрд против 13 млрд годом ранее из-за переоценки конвертируемых облигаций — Reuters

Чистый убыток ИИ-компании Anthropic в первом полугодии 2026 года составил $80,7 млрд против $13 млрд годом ранее. Это следует из черновика проспекта IPO, с которым ознакомилось агентство Reuters. Компания из Сан-Франциско может выйти на биржу в ноябре.

Основную часть убытка, $72 млрд, составляет бухгалтерская запись. Она отражает рост оценочной стоимости облигаций, которые в будущем могут быть конвертированы в акции Anthropic, и не связана с реальными денежными расходами на операционную деятельность. При этом затраты на вычислительные мощности и инфраструктуру за полугодие выросли почти до $9 млрд с $2,3 млрд годом ранее.

На встрече с потенциальными инвесторами 14 октября Anthropic сообщила, что ее выручка в третьем квартале увеличилась на 45% к предыдущему кварталу и достигла $16,8 млрд. Часть инвесторов разочаровало замедление роста, ведь во втором квартале выручка выросла более чем вдвое, до $11,6 млрд. По данным Reuters, некоторые из них теперь рассматривают оценку компании примерно в $1,5 трлн.

Инвесторы считают, что ближайшие перспективы всего рынка ИИ во многом зависят от успеха размещения Anthropic, за которым в следующем году может последовать выход на биржу OpenAI. Прохладный прием IPO может ударить по отрасли. Anthropic обязалась потратить на облачные сервисы, вычисления и инфраструктуру не менее $518 млрд за десять лет.

В сентябре сообщалось, что, согласно проспекту IPO, Anthropic завершила 2025 финансовый год с чистым убытком в $42 млрд, из которых около $34 млрд пришлось на аналогичную бухгалтерскую переоценку. Выручка компании за год выросла в 12 раз, почти до $4,6 млрд, а операционный убыток превысил $8 млрд.