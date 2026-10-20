Би-би-си закроет эфирное вещание BBC Three, BBC Scotland и Radio 4 Extra в рамках масштабного урезания расходов

Британская вещательная корпорация Би-би-си весной прекратит эфирное вещание телеканалов BBC Three и BBC Scotland, а также радиостанции Radio 4 Extra. Оба канала перейдут в онлайн. Закрытия — часть программы, по которой корпорация должна сэкономить £500 млн за два года.

Гендиректор Би-би-си Мэтт Бриттин заявил:

«Нам нужно, чтобы каждый фунт приносил аудитории больше пользы, пока мы справляемся с текущим давлением расходов и перестраиваем Би-би-си под меняющийся мир. Все мы понимаем, что это означает трудные решения».

BBC Scotland останется каналом на стриминговой платформе iPlayer, часть передач покажут на BBC One и BBC Two в Шотландии. Новые программы молодежного BBC Three будут выходить на iPlayer и YouTube. Канал уже уходил в онлайн в 2016 году, но в 2022-м вернулся в эфир. Передачи Radio 4 Extra, которое транслирует в основном архивные программы, перенесут в приложение BBC Sounds.

Би-би-си намерена сократить от 1,8 тысячи до 2 тысяч рабочих мест — почти каждое десятое. Около 550 сокращений уже объявлено в новостной службе, еще более 30 — в спортивной. Кроме того, корпорация закрыла ряд популярных шоу, среди них RuPaul’s Drag Race UK и Live at the Apollo. Профсоюз работников индустрии развлечений Equity заявил, что решение «не свидетельствует о процветании Би-би-си».

Бриттин, бывший топ-менеджер Google, возглавил Би-би-си 18 мая 2026 года. Его предшественник Тим Дэйви ушел в отставку в ноябре 2025 года после скандала с программой Panorama, в которой смонтировали речь Дональда Трампа так, будто он прямо призывал сторонников к штурму Капитолия. Корпорация извинилась перед Трампом, но отказалась платить компенсацию. Трамп подал против нее иск о клевете на $10 млрд, он всё еще находится на рассмотрении.