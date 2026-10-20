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Дом мэра Киева не попадает под графики отключений света, действующие в столице, выяснили украинские журналисты

The Insider
Фото: : Facebook Виталия Кличко

Фото: : Facebook Виталия Кличко

Дом, в котором расположена квартира мэра украинской столицы Виталия Кличко, никогда не попадает под графики отключения света, действующие для всех остальных жителей города. Это выяснили журналисты проекта «Слідство.Інфо».

Квартира Кличко находится в многоквартирном доме по адресу: улица Богдана Хмельницкого, 30/10. Как узнал «Слідство.Інфо», графики отключений света для него не действуют. 

В «ДТЭК Киевские электросети» изданию пояснили, что этот дом вместе с еще десятью другими подключен к объекту критической инфраструктуры. Перечень последних в энергетической компании получают от Киевской городской военной администрации. 

«В рамках схемы подключения жилые дома являются сопутствующими нагрузками указанного объекта, поэтому, соответственно, не могут быть отключены отдельно от него при применении графиков отключений», — добавили в компании. 

Сам мэр Киева эту публикацию пока не комментировал.

Дом по улице Богдана Хмельницкого, 30/10 был построен в 1901 году. Он находится в центре столицы, сам Кличко рассказывал, что решил купить квартиру здесь после одного из своих боев в 1999 году. Площадь его квартиры — порядка 225 м². 

Графики отключений электричества в Киеве и других городах и регионах Украины вводят на фоне массированных российских атак на энергообъекты. За последние недели Украина несколько раз не получала от своих американских союзников разведданных, предупреждающих о готовящихся ракетных пусках. 

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Публикация:«Дом мэра Киева не попадает под графики отключений света, действующие в столице, выяснили украинские журналисты»

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