Утечка Минэкономразвития раскрыла масштаб газовых уступок КНР: «Газпром» еще до войны согласился продавать газ на 20–30% дешевле, чем Европе

Россия продает газ Китаю по формуле, которая дает цену на 20–30% ниже, чем та, по которой «Газпром» раньше поставлял газ в Западную Европу. Это выяснил эксперт по энергетике, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги Сергей Вакуленко. Уточнить расчеты ему помогла случайная утечка из Минэкономразвития: ведомство опубликовало таблицы с ранее закрытыми данными о поставках газа в Китай за 2022–2024 годы.

О том, что Китай покупает российский газ дешевле, чем его продавали европейцам, было известно давно. Но насколько именно дешевле — оставалось неясным. Условия контракта «Газпрома» с Китаем не раскрываются, а после начала полномасштабной войны российские власти перестали публиковать значительную часть статистики о газовом экспорте.

В сентябре 2026 года Минэкономразвития разместило на своем сайте Excel-файлы с прогнозом развития российской экономики. В нескольких таблицах остались скрытые листы с поквартальными объемами экспорта газа за 2022–2024 годы и ценами, по которым его продавали. Поставки в Китай были выделены отдельно. На находку обратил внимание Telegram-канал «Нефтебаза». После публикации этих сведений министерство удалило скрытые листы из файлов, а сам канал опубликовал заявление о том, что вынужден снять публикацию из-за нового указа о перечне информации в сфере топливно-энергетического комплекса.

При этом часть информации о газовом экспорте сохранилась в документах, которые правительство направило в Госдуму вместе с проектом федерального бюджета на 2027–2029 годы. The Insider изучил приложения к прогнозу социально-экономического развития из бюджетного пакета. В них отдельно указаны цены на российский газ для Китая и для остальных покупателей дальнего зарубежья.

По данным Минэкономразвития, в 2025 году Китай платил за российский газ в среднем $240,3 за тысячу м³. Для других покупателей дальнего зарубежья средняя цена составляла $406,5 — почти на 70% больше. Иначе говоря, китайская цена была примерно на 41% ниже. На 2026 год министерство оценивает среднюю цену поставок в Китай в $247,9 за тысячу м³, а в остальные страны дальнего зарубежья — в $562. Разница достигает 56%. Это пока оценка правительства, а не окончательные данные за год.

Как Китай получил газ дешевле Европы

Цена газа по «Силе Сибири» зависит от стоимости нефтепродуктов — газойля и мазута. Если они дорожают, вслед за ними растет и цена газа. Если дешевеют — снижается.

Вакуленко установил, что для расчета цены на очередной квартал используются средние котировки этих нефтепродуктов за предыдущие девять месяцев. На основе данных о поставках и платежах он восстановил формулу, которая позволяет достаточно точно предсказывать стоимость российского газа для Китая. Затем эксперт сравнил ее с формулой, по которой «Газпром» десятилетиями продавал газ Западной Европе. Для этого он рассчитал, сколько стоил бы газ по обоим контрактам при разных рыночных условиях с 2004 по 2026 год.

Выяснилось, что китайская формула почти всегда дает заметно более низкую цену — в среднем на 20–30%. Причем разница сохраняется и при дорогой нефти. Таким образом, дело не в том, что российские переговорщики в 2014 году рассчитывали на постоянный рост нефтяных цен: даже при таком сценарии условия китайского контракта оставались бы менее выгодными, чем прежние европейские.

После 2011 года европейские покупатели стали добиваться пересмотра контрактов, и цены на газ всё больше зависели от ситуации на рынке, а не только от стоимости нефти и нефтепродуктов. Вакуленко сравнил китайскую формулу и с этими ценами. Оказалось, что в 2011–2019 годах она принесла бы «Газпрому» на 18% меньше выручки, чем реальные цены, по которым компания продавала газ Венгрии.

А во время европейского энергетического кризиса разница была еще больше. С середины 2021-го до середины 2023 года газ по китайской формуле стоил бы на 77% дешевле, чем на европейском рынке, где цены резко выросли.

Даже Туркменистан продает газ Китаю дороже

Китай получает трубопроводный газ не только из России, но и из Центральной Азии. Вакуленко сравнил цены российского газа с условиями туркменского контракта и выяснил, что в целом «Газпром» получает за тысячу кубометров на $40–60 меньше, чем Туркменистан.

Правда, здесь есть важная оговорка: в туркменскую цену заложены расходы на доставку газа через Узбекистан и Казахстан по трубопроводу протяженностью около 1800 километров. Российский газ поступает в Китай с северо-востока, значительно ближе к Пекину и другим крупным центрам потребления.

Кроме того, в отдельные периоды российская формула оказывалась выгоднее туркменской. Так было в 2022–2023 годах и в 2026 году, когда особенно быстро дорожало дизельное топливо, к которому привязана часть расчетов.

Почему это важно для «Силы Сибири — 2»

Контракт на поставки российского газа по «Силе Сибири» Москва и Пекин подписали в мае 2014 года. Тогда Россия еще не потеряла европейский рынок, а ее международная изоляция была несопоставима с нынешней. Тем не менее Китай уже тогда сумел добиться более выгодной цены, чем прежние европейские покупатели «Газпрома».

После полномасштабного вторжения России в Украину положение российской компании стало гораздо хуже. Поставки в Европу резко сократились, а огромные запасы газа на Ямале, которые прежде предназначались для европейского рынка, остались без покупателей. Теперь Россия рассчитывает перенаправить часть этих объемов в Китай по новому газопроводу «Сила Сибири — 2». Но условия будущих поставок остаются предметом переговоров.

Как отмечает Вакуленко, китайские переговорщики прекрасно знают, на какие условия «Газпром» согласился в 2014 году. И если Россия однажды уже согласилась продавать газ по такой формуле, у Пекина нет очевидных причин предлагать ей более выгодные условия теперь, когда зависимость российской компании от китайского рынка стала еще сильнее.