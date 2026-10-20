Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

82.85

EUR

93.23

OIL

108.34

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

787

 

 

 

 

 

Новости

Утечка Минэкономразвития раскрыла масштаб газовых уступок КНР: «Газпром» еще до войны согласился продавать газ на 20–30% дешевле, чем Европе

The Insider
Иллюстрация к материалу

Россия продает газ Китаю по формуле, которая дает цену на 20–30% ниже, чем та, по которой «Газпром» раньше поставлял газ в Западную Европу. Это выяснил эксперт по энергетике, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги Сергей Вакуленко. Уточнить расчеты ему помогла случайная утечка из Минэкономразвития: ведомство опубликовало таблицы с ранее закрытыми данными о поставках газа в Китай за 2022–2024 годы.

О том, что Китай покупает российский газ дешевле, чем его продавали европейцам, было известно давно. Но насколько именно дешевле — оставалось неясным. Условия контракта «Газпрома» с Китаем не раскрываются, а после начала полномасштабной войны российские власти перестали публиковать значительную часть статистики о газовом экспорте.

В сентябре 2026 года Минэкономразвития разместило на своем сайте Excel-файлы с прогнозом развития российской экономики. В нескольких таблицах остались скрытые листы с поквартальными объемами экспорта газа за 2022–2024 годы и ценами, по которым его продавали. Поставки в Китай были выделены отдельно. На находку обратил внимание Telegram-канал «Нефтебаза». После публикации этих сведений министерство удалило скрытые листы из файлов, а сам канал опубликовал заявление о том, что вынужден снять публикацию из-за нового указа о перечне информации в сфере топливно-энергетического комплекса.

При этом часть информации о газовом экспорте сохранилась в документах, которые правительство направило в Госдуму вместе с проектом федерального бюджета на 2027–2029 годы. The Insider изучил приложения к прогнозу социально-экономического развития из бюджетного пакета. В них отдельно указаны цены на российский газ для Китая и для остальных покупателей дальнего зарубежья.

По данным Минэкономразвития, в 2025 году Китай платил за российский газ в среднем $240,3 за тысячу м³. Для других покупателей дальнего зарубежья средняя цена составляла $406,5 — почти на 70% больше. Иначе говоря, китайская цена была примерно на 41% ниже. На 2026 год министерство оценивает среднюю цену поставок в Китай в $247,9 за тысячу м³, а в остальные страны дальнего зарубежья — в $562. Разница достигает 56%. Это пока оценка правительства, а не окончательные данные за год.

Как Китай получил газ дешевле Европы

Цена газа по «Силе Сибири» зависит от стоимости нефтепродуктов — газойля и мазута. Если они дорожают, вслед за ними растет и цена газа. Если дешевеют — снижается.

Вакуленко установил, что для расчета цены на очередной квартал используются средние котировки этих нефтепродуктов за предыдущие девять месяцев. На основе данных о поставках и платежах он восстановил формулу, которая позволяет достаточно точно предсказывать стоимость российского газа для Китая. Затем эксперт сравнил ее с формулой, по которой «Газпром» десятилетиями продавал газ Западной Европе. Для этого он рассчитал, сколько стоил бы газ по обоим контрактам при разных рыночных условиях с 2004 по 2026 год.

Выяснилось, что китайская формула почти всегда дает заметно более низкую цену — в среднем на 20–30%. Причем разница сохраняется и при дорогой нефти. Таким образом, дело не в том, что российские переговорщики в 2014 году рассчитывали на постоянный рост нефтяных цен: даже при таком сценарии условия китайского контракта оставались бы менее выгодными, чем прежние европейские.

После 2011 года европейские покупатели стали добиваться пересмотра контрактов, и цены на газ всё больше зависели от ситуации на рынке, а не только от стоимости нефти и нефтепродуктов. Вакуленко сравнил китайскую формулу и с этими ценами. Оказалось, что в 2011–2019 годах она принесла бы «Газпрому» на 18% меньше выручки, чем реальные цены, по которым компания продавала газ Венгрии.

А во время европейского энергетического кризиса разница была еще больше. С середины 2021-го до середины 2023 года газ по китайской формуле стоил бы на 77% дешевле, чем на европейском рынке, где цены резко выросли.

Даже Туркменистан продает газ Китаю дороже

Китай получает трубопроводный газ не только из России, но и из Центральной Азии. Вакуленко сравнил цены российского газа с условиями туркменского контракта и выяснил, что в целом «Газпром» получает за тысячу кубометров на $40–60 меньше, чем Туркменистан.

Правда, здесь есть важная оговорка: в туркменскую цену заложены расходы на доставку газа через Узбекистан и Казахстан по трубопроводу протяженностью около 1800 километров. Российский газ поступает в Китай с северо-востока, значительно ближе к Пекину и другим крупным центрам потребления.

Кроме того, в отдельные периоды российская формула оказывалась выгоднее туркменской. Так было в 2022–2023 годах и в 2026 году, когда особенно быстро дорожало дизельное топливо, к которому привязана часть расчетов.

Почему это важно для «Силы Сибири — 2»

Контракт на поставки российского газа по «Силе Сибири» Москва и Пекин подписали в мае 2014 года. Тогда Россия еще не потеряла европейский рынок, а ее международная изоляция была несопоставима с нынешней. Тем не менее Китай уже тогда сумел добиться более выгодной цены, чем прежние европейские покупатели «Газпрома».

После полномасштабного вторжения России в Украину положение российской компании стало гораздо хуже. Поставки в Европу резко сократились, а огромные запасы газа на Ямале, которые прежде предназначались для европейского рынка, остались без покупателей. Теперь Россия рассчитывает перенаправить часть этих объемов в Китай по новому газопроводу «Сила Сибири — 2». Но условия будущих поставок остаются предметом переговоров.

Как отмечает Вакуленко, китайские переговорщики прекрасно знают, на какие условия «Газпром» согласился в 2014 году. И если Россия однажды уже согласилась продавать газ по такой формуле, у Пекина нет очевидных причин предлагать ей более выгодные условия теперь, когда зависимость российской компании от китайского рынка стала еще сильнее.

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Утечка Минэкономразвития раскрыла масштаб газовых уступок КНР: «Газпром» еще до войны согласился продавать газ на 20–30% дешевле, чем Европе»

Популярное

  1. Дрон на службе ГРУ. Как российские спецслужбы организовали (и провалили) диверсию в аэропорту Лейпцига
  2. Химический брат. Как российское производство боеприпасов и взрывчатки зависит от поставок химикатов из КНР
  3. Фракция Кремля в Европарламенте. Какие евродепутаты продолжают ездить в Россию и встречаться с политиками, чиновниками и даже шпионами
  4. Модемобилизация: как КНР поставляет mesh-модемы для беспилотников, позволяющие им проникать вглубь Украины
  5. Тяжело в лечении: введение «крепостного права» для врачей привело к провалу набора в медвузы

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте