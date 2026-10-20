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Новости

Бывшему помощнику экс-депутата Гурулëва дали 9 лет за мошенничество: он брал деньги с контрактников, обещая избавить их от отправки на фронт

The Insider
Адам Ислуев

Адам Ислуев

Суд в Чите приговорил жителя Москвы к 9 годам колонии общего режима и штрафу в 1,5 млн рублей за мошенничество. Как говорится в сообщении суда, осужденный разработал преступную схему для хищения денег у военнослужащих. ИА ChitaMedia со ссылкой на собственный источник пишет, что речь идет об Адаме Ислуеве — бывшем помощнике экс-депутата Госдумы Андрея Гурулёва.

Как установил суд, Ислуев обманывал военнослужащих, подписавших контракт, рассказывая им о якобы имеющихся у него связях в Министерстве обороны. Мошенник обещал контрактникам устроить так, чтоб они не попали в зону боевых действий, а служили в тылу или даже по месту жительства. «На самом деле мужчина не имел никаких реальных возможностей повлиять на решения командования и распределение военнослужащих, а полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению», — говорится в сообщении суда.

По данным ИА ChitaMedia, Ислуев требовал за свои услуги по 1,5 млн рублей с человека. Уголовное дело расследовало управление ФСБ по Забайкальскому краю.

Как сообщалось в декабре 2024 года, Гурулёв уволил Адама Ислуева с должности своего помощника, после того как тот устроил пьяный дебош в самолете, летевшем из Москвы в Читу. Ислуев оскорблял пассажиров и угрожал им, а также ударил стюарда. Видеозапись инцидента была опубликована в интернете.

Андрей Гурулёв был депутатом Госдумы VIII созыва (с 2021-го по 2026 год) от Забайкальского края. Генерал-лейтенант запаса и член «Единой России» входил в думский комитет по обороне. В феврале 2025 года его перевели в комитет по региональной политике и местному самоуправлению. Как писал «Коммерсантъ», такое решение было принято из-за резких заявлений Гурулёва, которые не устраивали руководство Думы и Администрацию президента.

«Проблема была в том, что его как раз и воспринимали как представителя Минобороны из-за его военной карьеры и статуса члена профильного комитета. Поэтому и любая новость от него активно разносилась по информационному пространству», — рассказывал неназванный федеральный чиновник.

Например, Гурулëв публично предлагал уничтожить россиян, которые не поддерживают Владимира Путина. По подсчетам отставного генерала, это примерно 20% населения страны.

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Публикация:«Бывшему помощнику экс-депутата Гурулëва дали 9 лет за мошенничество: он брал деньги с контрактников, обещая избавить их от отправки на фронт»

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