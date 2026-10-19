Visa договорилась с криптоплатежной сетью о приеме криптовалют и стейблкоинов в магазинах без отдельной карты

Платежная система Visa заключила партнерство с криптовалютной платежной сетью Mesh. Благодаря ему владельцы криптовалют и стейблкоинов смогут расплачиваться ими в магазинах и онлайн прямо из приложений-кошельков. Сеть Visa охватывает больше 175 млн торговых точек в 200 с лишним странах и территориях, а объем платежей через нее в 2025 финансовом году достиг $14,2 трлн.

При оплате платежные реквизиты Visa создаются в фоновом режиме, поэтому покупатель просто прикладывает телефон к обычному бесконтактному терминалу или оформляет заказ на сайте. Продавать или заранее переводить средства ему не нужно. Mesh определяет, с какого баланса списать деньги, и конвертирует их, а продавец получает стандартный платеж без дополнительного оборудования или его обновления.

Криптоплатформам не придется запускать собственные карточные программы, достаточно подключиться к Mesh. Компания возьмет на себя регистрацию пользователей и проверку их личности. Сетью Mesh уже пользуются более 200 компаний, среди них Kalshi, Tools for Humanity и KAST. Сроки запуска и список участвующих платформ объявят позже.

По данным Crypto.com, к июню 2026 года число владельцев криптовалют в мире достигло 774 млн, однако на повседневные покупки они почти ничего не тратят. По подсчетам American Banker, к концу 2025 года обороты по криптокартам составляли около $1,5 млрд в месяц. Гендиректор Mesh Бам Азизи заявил:

«У криптовалюты никогда не было проблемы с тратами, у нее проблема последней мили. До сих пор, чтобы ее решить, приходилось заводить отдельную карту».

В декабре 2025 года Visa запустила в США расчеты с банками-партнерами в привязанном к доллару стейблкоине USDC. До этого компания тестировала такие расчеты в Европе, Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Азии и Африке. По данным Visa, к 30 ноября объем ее расчетов в стейблкоинах в годовом исчислении превысил $3,5 млрд.