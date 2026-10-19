NYT: Завезенные с импортными товарами вредители уничтожают леса на северо-востоке США, превращая их в заросли кустарника

Инвазивные насекомые и патогены, которые проникают в США вместе с живыми растениями и деревянной упаковкой товаров, уже погубили миллиарды деревьев, пишет The New York Times. Эпицентром стал северо-восток страны, куда поступает много импорта и где растет множество видов деревьев. В самых тяжелых случаях на месте лесов остаются заросли колючих кустарников и лиан.

Сильнее всего пострадали ясени. Ясеневую изумрудную узкотелую златку обнаружили под Детройтом в 2002 году, и меньше чем за два десятилетия все шесть основных видов североамериканских ясеней признали вымирающими или находящимися на грани исчезновения. Хвойные деревья тсуги убивает похожее на тлю насекомое — тсуговый хермес, а листья буков с 2012 года уничтожает микроскопический червь родом из Японии.

Лесной патолог из Университета Претории Бернард Слипперс сказал изданию:

«Через торговлю мы очень быстро перемещаем насекомых и микробов по всему миру и, по сути, ставим эксперимент».

В 2002 году страны договорились обрабатывать деревянную тару нагревом или фумигацией, после чего зараженность грузов снизилась примерно на треть или наполовину. Однако, по словам ученых, эти правила соблюдаются не везде.

В 2011 году исследователи подсчитали, что вырубка, замена и обработка деревьев, поврежденных короедами и древоточцами, обойдется местным властям США примерно в $1,7 млрд в год. Защита одного дерева инсектицидами может стоить $150 раз в несколько лет. Поэтому ученые выпускают в леса хищных насекомых — Корнеллский университет выпустил сотни тысяч мух и жуков — и скрещивают уцелевшие деревья, чтобы вывести новые разновидности, устойчивые к вредителям.

Международная торговля разносит по миру и другие инвазивные виды. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), к июню 2025 года устойчивые популяции азиатского тигрового комара, переносчика денге, чикунгуньи и Зика, зарегистрировали в 16 странах ЕС и ЕЭЗ и 369 регионах. В 2013 году таких регионов было 114.