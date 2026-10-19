Региональные продуктовые франшизы потеряли почти 300 магазинов за восемь месяцев. Их партнеры переходят к крупным сетям

В России с начала 2026 года количество магазинов, работающих по франшизам региональных продуктовых сетей, сократилось на 2,3% — до 11,9 тысячи. За восемь месяцев под их вывесками стало примерно на 280 торговых точек меньше, следует из подсчетов The Insider на основе данных аналитической компании Infoline, которые приводит «Коммерсантъ». Сокращение происходит на фоне падения потребительского спроса, высокой стоимости кредитов и перехода предпринимателей к франшизам крупных федеральных ретейлеров.

Сильнее всего за январь–август сократилась сеть «Домашкино», которую развивает группа «Далимо»: количество ее магазинов снизилось на 10% — до 1,5 тысячи, следует из опубликованных газетой данных. Сеть «Фасоль», принадлежащая немецкой Metro, потеряла 8,2% торговых точек — их осталось около 1,1 тысячи. Число магазинов «Авокадо», работающих под управлением группы «Сладкая жизнь», уменьшилось на 1,1% — до 5,8 тысячи.

При этом сокращение региональных франшиз происходит на фоне общего роста числа франчайзинговых продуктовых магазинов. К концу августа их насчитывалось 20,4 тысячи — на 23% больше, чем годом ранее. Основным источником роста стала сеть «Около», принадлежащая X5 Group, которая также управляет «Пятёрочкой», «Перекрёстком» и «Чижиком». За восемь месяцев количество магазинов «Около» почти удвоилось, достигнув 8,3 тысячи.

Как подсчитал The Insider на основе данных Infoline, в конце 2025 года в России насчитывалось 16,78 тысячи франчайзинговых продуктовых магазинов, из которых 4252 работали под вывеской «Около». К концу августа 2026 года весь рынок вырос до 20,4 тысячи магазинов, а сеть «Около» — до 8,3 тысячи. Таким образом, за восемь месяцев одна эта сеть прибавила около четырех тысяч точек, тогда как весь рынок увеличился примерно на 3,6 тысячи. Если методика учета Infoline за это время не изменилась, остальные франчайзинговые сети суммарно потеряли около 400 магазинов. Подсчет приблизительный, поскольку опубликованные данные за август округлены.

Однако речь не обязательно идет о закрытии магазинов. Как объяснил «Коммерсанту» гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, основная часть роста франчайзингового рынка обеспечивается не появлением новых торговых точек, а переходом уже существующих магазинов под другие вывески. Эксперт портала Franshiza.ru Анна Рождественская считает, что сокращение региональных сетей в значительной степени связано с уходом их партнеров к крупным федеральным.

Эксперты связывают сокращение числа магазинов с низкой рентабельностью продуктовой торговли, длительными сроками окупаемости и дорогими кредитами. По данным Franshiza.ru, 43% опрошенных франчайзеров сообщили о снижении интереса инвесторов к франшизам по итогам 2025 года. Дополнительное давление оказывает снижение потребительской активности.

При этом представители самих сетей отмечают, что продолжают открывать новые магазины. Руководитель проекта «Авокадо» Ольга Моисеева рассказала «Коммерсанту», что за девять месяцев 2026 года партнеры открыли 840 торговых точек в Центральной России и Поволжье, перевыполнив план. Однако этот показатель не учитывает закрытия и переходы магазинов под другие бренды. В Metro сообщили, что более 12% партнеров «Фасоли» управляют двумя и более магазинами.

Ранее The Insider писал, что в первом полугодии 2026 года чистый прирост торговых площадей 200 крупнейших продуктовых ретейлеров России сократился на 46,2% год к году — до 430 тысяч м². Это минимальный показатель с 2011 года. При этом замедление продолжается несколько лет: в 2023 году прирост площадей сократился на 3,5%, в 2024-м — на 8,1%, а в 2025-м — на 19,1%.

Финансовый аналитик Максим Блант в комментарии The Insider связывал сокращение темпов расширения торговых сетей с падением потребительского спроса, кризисом в строительной отрасли и нехваткой денег у самих ретейлеров. Даже X5, активно развивающая франчайзинговые проекты, планировала открыть в 2026 году более двух тысяч собственных магазинов — на 30,3% меньше, чем годом ранее.