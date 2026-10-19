У Литвы забрали право на проведение этапа Кубка мира по пятиборью в 2027 году из-за отказа допустить спортсменов из России и Беларуси

Международный союз современного пятиборья (UIPM) направил Литовской федерации уведомление о том, что отзывает право на проведение этапа Кубка мира в 2027 году, который должен был пройти в Каунасе. Как пишет Delfi, причиной такого решения стал отказ литовской стороны допустить на соревнования спортсменов из России и Беларуси.

В письме за подписью президента UIPM Роберта Стуллио говорится, что международная федерация обязана обеспечить соблюдение рекомендаций МОК утвержденных в 2026 году. Они предусматривают возможность участия российских и белорусских спортсменов под национальными флагами и с другой национальной символикой, а также предоставление им равных и справедливых возможностей для завоевания олимпийских лицензий на Игры 2028 года.

На заседании Исполнительного комитета UIPM, состоявшемся более недели назад, было принято решение отменить этап Кубка мира, который должен был состояться в Каунасе 13–17 апреля 2027 года. Исходя из этого, комитет решил отозвать официальное письмо от 28 августа 2025 года, предоставлявшее право на организацию этих соревнований. Литовскую федерацию современного пятиборья не уведомили о решении сразу. В прошлый понедельник UIPM разослал всем национальным федерациям письмо с приглашением подать заявки на проведение этапа Кубка мира, который должен был состояться в Каунасе. Литовская сторона уже вела подготовительную работу к мероприятию и заключила договоры с несколькими поставщиками услуг.

«Эта новость не стала неожиданностью: руководство UIPM постоянно спрашивало нас, что мы собираемся делать с россиянами и белорусами», — рассказал президент Литовской федерации современного пятиборья Юстинас Киндерис. Он предположил, что под угрозой окажется и проведение в Каунасе этапа Кубка мира 2028 года, а также юниорского и молодежного чемпионатов, право на организацию которых федерация получила ранее.

Летом 2026 года Министерство образования, науки и спорта Литвы осудило решение МОК о допуске россиян и белорусов и подтвердило, что рекомендации национальным спортивным организациям не приглашать и не допускать спортсменов из стран-агрессоров к соревнованиям в Литве остаются в силе. От российских и белорусских спортсменов, желающих принять участие в соревнованиях, требуют подписать официальную декларацию с осуждением военных действий и выражением поддержки Украине. Кроме того, им хотят запретить демонстрировать флаги, символику и другие отличительные знаки своих стран.

Литовская федерация современного пятиборья в течение четырех лет проводила в Литве чемпионаты мира и Европы в различных возрастных категориях. В календаре UIPM на следующий год были запланированы четыре этапа Кубка мира. Национальные федерации могут подавать заявки на проведение этапа, который должен был состояться в Каунасе, до 25 октября. Если желающих организовать соревнования не найдется, UIPM рассматривает возможность проведения в следующем году только трех этапов Кубка мира.