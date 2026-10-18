В Донецке силовики увели Ивана Золо со сцены из-за видео в футболке с «сатанинской» символикой

Российского блогера и музыканта Ивана Золо (Ивана Золочевского) задержали прямо во время концерта в аннексированном Донецке накануне вечером, 17 октября. Люди в масках и шлемах вышли на сцену клуба «Террикон» и увели исполнителя, после чего концерт отменили. По словам самого Золо, причиной стало видео, на котором он появился в футболке с символикой «сатанизма». Он утверждает, что купил ее еще в 2022 году, за три года до того, как Верховный суд России запретил несуществующее «Международное движение сатанизма».

Силовики вошли в клуб примерно через 15–20 минут после начала выступления, утверждает Telegram-канал Baza. На распространившихся в сети видеозаписях видно, как несколько человек в защитном снаряжении уводят блогера со сцены. По данным Baza, зрители сначала приняли происходящее за часть шоу, однако затем им объявили об отмене концерта. Правоохранительные органы публично не объяснили причины задержания.

По словам блогера, он не знал, что изображенная на футболке символика впоследствии оказалась запрещенной. При этом он признал свою вину, пообещал удалить все видео с футболкой и уничтожить саму вещь. Золо также сообщил, что с ним все в порядке. Был ли составлен административный протокол, он не уточнил.

Из-за задержания музыкант перенес концерт в Мариуполе, запланированный на 18 октября. Остальные выступления, по его словам, состоятся по графику. Ранее концерты Золо уже отменяли российские власти. В феврале 2026 года губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев запретил его выступление, обвинив организаторов в «пропаганде деградации» и сославшись на вопросы безопасности. Тогда претензии властей касались содержания выступления, отсутствия согласования мероприятия и возрастной маркировки.

Верховный суд России запретил «Международное движение сатанизма» в июле 2025 года. При этом организации с таким названием в действительности не существует. После решения суда российские силовики начали преследовать людей за изображения пентаграмм, перевернутых крестов и другие символы, которые они связывают с сатанизмом.

Как ранее писал The Insider, в ноябре 2025 года жителя Липецкой области оштрафовали на тысячу рублей за публикации с «сатанинской» символикой, среди которых оказался мем проекта «Страдающее Средневековье». В феврале 2026 года силовики сорвали концерт блэк-метал-группы «Нечисть» в московском клубе Eclipse, задержав музыкантов и посетителей из-за пентаграмм, крестов и черепов в оформлении зала.

В апреле суд в Воронеже вынес первый известный уголовный приговор за демонстрацию символики «Международного движения сатанизма». Роман Мальцев получил год исправительных работ из-за фотографий в соцсетях, на одной из которых он был в одежде с пентаграммой. Ранее его уже привлекали к административной ответственности за демонстрацию запрещенной символики.

В сентябре The Insider также рассказывал о задержании кандидата от «Яблока» в Екатеринбурге Шаны Огней из-за изображений с пентаграммой, в том числе созданных нейросетью. Изображения были опубликованы еще в 2024 году, до запрета «Международного движения сатанизма».