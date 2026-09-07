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В Екатеринбурге за день задержали уже шестерых кандидатов «Яблока». Одной вменили «экстремизм» за пентаграмму на AI-картинке 2024 года

The Insider
SOTAvision

SOTAvision

В Екатеринбурге за один день задержали уже пятерых представителей «Яблока», участвующих в нынешней избирательной кампании. Помимо кандидатов в Госдуму Константина Киселева и Владимира Собянина и кандидатов в свердловское Заксобрание Шаны Огней и Александра Куделькина, полиция задержала бывшего депутата городской думы Алексея Холодарева, который шел третьим номером в региональном списке партии, сообщило местное издание 66.ру. Вскоре появилась информация о задержании шестого кандидата — действующего депутата думы Сухого Лога Владимира Севостьянова.

Александр Куделькин

Александр Куделькин

«Яблоко»

Александр Куделькин
Константин Киселёв
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На Киселева, Огней и Куделькина составили протоколы по статье о демонстрации экстремистской символики. Наиболее необычным оказался повод для дела Огней: по данным 66.ru, силовиков заинтересовали опубликованные ею художественные и сгенерированные нейросетью изображения персонажей фантастических миров, на которых присутствовала пентаграмма. Публикация появилась еще в 2024 году. Несуществующее «Международное движение сатанизма» Верховный суд признал экстремистским только 23 июля 2025 года.

Алексей Холодарёв

Алексей Холодарёв

«Яблоко»

К Киселеву претензии также возникли из-за старых публикаций. Сам депутат рассказал, что полиция изучала его посты 2019 и 2021 годов. В одной из фотографий, сделанных во время акции против задержания Алексея Навального, на заднем плане оказалась большая буква «Н». ФБК и «Штабы Навального» были внесены в реестр «экстремистских» организаций в июне 2021 года.

Владимир Севостьянов с председателем партии «Яблоко» Николаем Рыбаковым

Владимир Севостьянов с председателем партии «Яблоко» Николаем Рыбаковым

«Яблоко»

Севостьянова задержали днем в Сухом Логу и доставили в Екатеринбург, сообщили в региональном отделении «Яблока». На него также составили протокол по статье 20.3 КоАП из-за репоста, опубликованного еще в 2020 году. После оформления протокола Севостьянова отпустили. Он баллотируется одновременно в Госдуму и Законодательное собрание Свердловской области по Асбестовскому округу. Административное наказание по статье 20.3 КоАП лишает человека права участвовать в выборах на год. 

Шана Огней и Владимир Собянин

Шана Огней и Владимир Собянин

«Яблоко»

На 4 сентября «Вёрстка» насчитала не менее 36 оппозиционных кандидатов, уже снятых или не допущенных к сентябрьским выборам. У 27 политиков поводом для преследования стала «экстремистская символика» в соцсетях. Более половины всех снятых кандидатов — 19 человек — представляли «Яблоко». Ранее Верховный суд также снял федеральный список партии с предстоящих выборов.

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Публикация:«В Екатеринбурге за день задержали уже шестерых кандидатов «Яблока». Одной вменили «экстремизм» за пентаграмму на AI-картинке 2024 года»

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