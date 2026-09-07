В Екатеринбурге за день задержали уже шестерых кандидатов «Яблока». Одной вменили «экстремизм» за пентаграмму на AI-картинке 2024 года

Севостьянова задержали днем в Сухом Логу и доставили в Екатеринбург, сообщили в региональном отделении «Яблока». На него также составили протокол по статье 20.3 КоАП из-за репоста, опубликованного еще в 2020 году. После оформления протокола Севостьянова отпустили. Он баллотируется одновременно в Госдуму и Законодательное собрание Свердловской области по Асбестовскому округу. Административное наказание по статье 20.3 КоАП лишает человека права участвовать в выборах на год.