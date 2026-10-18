Госсекретарь США Рубио отправился в Центральную Азию с 200 бизнесменами после отказа Трампа от новых санкций против России

Госсекретарь США Марко Рубио 18 октября отправился в Узбекистан для переговоров с представителями пяти стран Центральной Азии. Его сопровождают более 200 американских бизнесменов, заинтересованных в инвестициях в регион, в том числе в добычу и переработку критически важных полезных ископаемых. Поездка проходит через два дня после того, как президент Дональд Трамп приостановил новые санкции против России и стран, помогающих обходить ограничения. На этом фоне представители центральноазиатских государств пытаются выяснить, продолжит ли Вашингтон добиваться соблюдения антироссийских санкций, пишет агентство Reuters.

В Самарканде Рубио должен принять участие во встрече формата C5+1, объединяющей США, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Кроме переговоров с руководством пяти государств запланированы встречи с представителями бизнеса.

Одно из главных направлений экономической политики США в Центральной Азии — получение доступа к месторождениям редкоземельных элементов. Как пишет Reuters со ссылкой на дипломата из региона, администрация Трампа сосредоточила на этом свои коммерческие усилия.

Американские власти начали готовить инвестиционные механизмы еще до нынешнего визита. В феврале 2026 года корпорация международного финансирования развития США (DFC) и правительство Узбекистана согласовали основные условия совместной инвестиционной программы. Документ предусматривает сотрудничество в разведке, добыче и переработке критически важных минералов, а также возможное создание совместной инвестиционной холдинговой компании.

В июне DFC совместно с американским экспортно-импортным банком EXIM и властями Узбекистана запустила инвестиционную платформу. Среди приоритетов — энергетика, добыча полезных ископаемых, транспортные коридоры, логистика, промышленность и информационные технологии. Власти США рассчитывают привлекать к проектам частных инвесторов и международные финансовые организации.

Американский импорт из Узбекистана сократился почти на 90%

При этом, как подсчитал The Insider на основе статистики Бюро переписи населения США, за январь — август 2026 года стоимость американского товарного импорта из Узбекистана составила $60,6 млн против $555,4 млн за тот же период прошлого года. Показатель сократился примерн на 89,1%.

Однако такое падение связано с исключительно высокой базой начала 2025 года. По данным UN Comtrade, около 88% стоимости американского импорта из Узбекистана за весь прошлый год приходилось на категорию драгоценных металлов и камней, включая изделия из них. Поэтому сокращение импорта само по себе не свидетельствует о сворачивании экономического сотрудничества.

В то же время экспорт американских товаров в Узбекистан за первые восемь месяцев 2026 года, по данным Бюро переписи, достиг $337,5 млн против $292,3 млн за аналогичный период 2025 года. Как подсчитал The Insider, рост составил около 15,5%. Особенно заметным оказался август, когда экспорт достиг $101,8 млн — почти втрое больше июльского показателя.

Узбекистан заинтересован не только в сырьевых проектах, но и в привлечении американских технологий и капитала. Согласно материалу Центра экономических исследований и реформ Узбекистана, по состоянию на 1 сентября в стране работали 377 предприятий с американскими инвестициями. С 2017 по 2025 год объем привлеченных из США прямых инвестиций и кредитов превысил $2,9 млрд.

Еще в ноябре 2025 года Дональд Трамп принимал руководителей пяти центральноазиатских государств в Белом доме. Тогда в рамках деловой программы встречи объявили о проектах, связанных с авиацией, транспортной инфраструктурой, промышленностью и полезными ископаемыми. По данным Министерства торговли США, общая стоимость представленных на встрече торговых и инвестиционных соглашений превышала $25 млрд.

Что будет с антироссийскими санкциями

Экономическая программа визита проходит на фоне неопределенности в американской санкционной политике. Как пишет Reuters со ссылкой на центральноазиатского дипломата, правительства региона хотят понять, будет ли Вашингтон по-прежнему требовать пресечения поставок в Россию товаров, подпадающих под западные ограничения. Ранее американские и европейские власти неоднократно обвиняли компании из Центральной Азии в содействии обходу санкций.

16 октября Трамп подписал указ, которым отказался применять большую часть ограничений из принятого месяцем ранее закона о санкциях против России. Среди приостановленных мер — дополнительные пошлины для крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также стран, способствующих обходу энергетических санкций. Как ранее подсчитал The Insider, американский президент освободил от применения ограничения из всех 12 основных санкционных статей документа.

Сам Рубио перед поездкой объяснил решение Трампа необходимостью оценить последствия новых санкций и пошлин для мировой и американской экономики. По его словам, президент намерен использовать для этого 60-дневный период. При этом новые послабления не отменяют санкции, введенные против России ранее.

После переговоров в Узбекистане Рубио отправится в Индию, где запланированы встречи с руководством страны и крупнейшими компаниями. Индия остается одним из основных покупателей российской нефти и также находится в центре дискуссии о дальнейшем применении американских санкций.