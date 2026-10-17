Криптобиржа Bitget ограничит операции клиентам из России, Беларуси и Казахстана. Обход блокировки через VPN запрещен

Криптовалютная биржа Bitget включила Россию, Беларусь и Казахстан в перечень стран, резидентам которых запрещено пользоваться ее услугами. Некоторым клиентам предписано закрыть торговые позиции и вывести средства до 21 октября, иначе доступ к их аккаунтам будет ограничен. Как выяснил The Insider, изучив обновленное пользовательское соглашение, биржа также прямо запрещает обходить географические ограничения с помощью VPN. При этом новые правила позволяют компании самостоятельно закрывать открытые позиции, ограничивать вывод средств и при определенных обстоятельствах конвертировать активы пользователей в другие криптовалюты.

Изменения в пользовательское соглашение Bitget внесла 16 октября. Согласно уведомлениям, которые получили некоторые пользователи, с 10:00 по московскому времени 18 октября им станут недоступны новые сделки, торговые ордера и подписки. До 10:00 21 октября клиенты должны закрыть все позиции и вывести активы. Оставшиеся открытые позиции биржа собирается закрыть автоматически, после чего ограничит вход в аккаунты.

Представители Bitget сообщили, что затронутые пользователи получат персональные уведомления по электронной почте, в приложении или через push-сообщения. В них будут указаны конкретные сроки и порядок вывода средств. При этом компания не сообщила, сколько именно клиентов затронут ограничения и какие объемы криптовалюты хранятся на их счетах.

Из публичных сообщений Bitget не следует, что доступ 21 октября будет автоматически закрыт всем владельцам аккаунтов из трех стран. Компания говорит об индивидуальном уведомлении затронутых пользователей.

Биржа запретила обходить ограничения через VPN

Как обнаружил The Insider, в пункте 8.6 пользовательского соглашения Bitget, обновленного 16 октября, отдельно оговаривается запрет на обход территориальных ограничений. Если пользователь находится в запрещенной юрисдикции, доступ к сервисам биржи может быть заблокирован, в том числе к просмотру действующих ордеров и открытых позиций. Использовать VPN для изменения IP-адреса и обхода таких ограничений документ прямо запрещает.

В перечне запрещенных юрисдикций, помимо России, Беларуси и Казахстана, указаны США, Канада, Германия, Франция, Австрия, Япония, Сингапур, Иран, Северная Корея и ряд других стран и территорий. В документе запрещенными пользователями определяются как подсанкционные лица, так и проживающие в «запрещенных» странах. Критерии применения новых ограничений к гражданам России, Беларуси и Казахстана, постоянно живущим за рубежом, биржа отдельно не разъяснила.

Еще одно положение соглашения касается судьбы активов на заблокированных счетах. Согласно пункту 8.2, Bitget вправе при определенных обстоятельствах ограничивать вывод криптовалюты, принудительно закрывать позиции, продавать активы для погашения обязательств клиента и конвертировать средства в другие поддерживаемые платформой криптовалюты.

В сентябре с Bitget похитили криптовалюту на $351,6 млн

Новые ограничения вводятся спустя три недели после масштабного взлома биржи. Ранее The Insider сообщал, что 24 сентября злоумышленники вывели с Bitget криптовалюту примерно на $351,6 млн, что стало крупнейшей подтвержденной криптокражей с начала 2026 года.

После атаки биржа временно приостановила вывод средств. Гендиректор компании Грейси Чен предположила, что к взлому причастны северокорейские хакеры, однако окончательно эта версия не была подтверждена. В компании утверждали, что потери пользователей будут полностью покрыты собственным фондом защиты.

26 сентября Bitget отчиталась о поэтапном восстановлении вывода криптовалюты. Согласно официальному сообщению, ко 2 октября биржа завершила восстановление ранее приостановленных операций с криптовалютами, обычными денежными средствами и прямыми сделками между пользователями.