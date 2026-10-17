Производители продуктов попросили Госдуму сохранить налоговую льготу. Их рентабельность ниже средней по экономике

Восемь крупнейших отраслевых объединений производителей продуктов питания обратились в Госдуму с просьбой сохранить налоговую льготу, позволяющую сокращать платежи в федеральный бюджет при инвестициях в производство. Правительство предлагает лишить их этой возможности, отнеся пищевую промышленность к высокодоходным отраслям, пишет газета «Коммерсантъ».

Как выяснил The Insider, согласно официальной статистике ФНС, рентабельность продаж производителей пищевых продуктов в 2025 году составляла 9,4% при среднем показателе по российской экономике 10,9%. При этом в один перечень с ними правительство включило добытчиков металлических руд, чья рентабельность была почти в семь раз выше.

Обращение от 14 октября направлено председателю комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову. Его подписали Союз производителей соков, воды и напитков, Ассоциация производителей пива, солода и напитков, Национальный союз производителей молока («Союзмолоко»), Национальная мясная ассоциация, «Русбренд», Рыбный союз, «Руспродсоюз» и Национальный союз хлебопечения.

Речь идет об инвестиционном налоговом вычете, позволяющем компаниям уменьшать налог на прибыль за счет расходов на покупку и модернизацию оборудования, строительство и другие инвестиции. С 2025 года общая ставка налога на прибыль в России составляет 25%, из которых 17 процентных пунктов направляются в региональные бюджеты, а восемь — в федеральный. Производители продуктов питания не были включены в перечень получателей отдельного федерального инвестиционного вычета, но получили возможность уменьшать федеральную часть налога при использовании регионального вычета.

По действующим правилам компании, воспользовавшиеся региональным инвестиционным вычетом вправе дополнительно уменьшать федеральный налог на 10% соответствующих инвестиционных расходов с учетом установленных ограничений. Однако правительственный законопроект № 617-9, внесенный в Госдуму 30 сентября, предлагает исключить такую возможность для ряда отраслей. Региональную часть инвестиционного вычета поправки напрямую не отменяют.

Производители считают новые ограничения необоснованными. По оценке «Союзмолока», рентабельность пищевых производств составляет около 8%, а молочной отрасли — 7%. При высоких процентных ставках, увеличении налогов и других обязательных платежей компаниям и без того сложно находить средства на развитие производства. Участники рынка предупреждают, что лишение вычета может заставить их пересмотреть уже утвержденные инвестиционные программы.

Пищевую промышленность включили в один список с добывающими компаниями

Как обнаружил The Insider, в пункте 62 статьи 2 правительственного законопроекта перечислены девять классов экономической деятельности, для которых предлагается отменить возможность уменьшать федеральную часть налога на прибыль при использовании регионального инвестиционного вычета. Помимо производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, в список входят добыча угля, нефти и газа, металлических и других полезных ископаемых, услуги в сфере добычи, а также производство химических веществ и продуктов.

При этом официальная статистика ФНС показывает значительные различия в доходности этих отраслей. Как подсчитал The Insider на основе опубликованных налоговой службой данных за 2025 год, рентабельность продаж производителей пищевых продуктов составляла 9,4%, что на 1,5 процентного пункта ниже среднего показателя по экономике. У добытчиков нефти и газа она достигала 21,3%, у химических производств — 25,9%, у производителей табачных изделий — 43,3%, а у добытчиков металлических руд — 65,3%.

Рентабельность производителей табачных изделий была в 4,6 раза выше, чем у пищевой промышленности, а добытчиков металлических руд — почти в семь раз. При этом добыча угля, также включенная в перечень ограничений, по данным ФНС, в 2025 году была убыточной. Однако показатели ведомства характеризуют среднеотраслевую рентабельность продаж и не означают, что каждая компания соответствующего сектора имеет такую же доходность.

В пояснительной записке к законопроекту правительство называет изменение порядка применения вычета мерой в отношении высокодоходных компаний. Однако из приведенных ФНС показателей следует, что не все включенные в перечень отрасли отличаются высокой рентабельностью.

Производители опасаются потерять уже накопленные вычеты

Еще одна претензия бизнеса касается расходов, уже включенных в инвестиционные программы. По данным «Коммерсанта», к началу октября у производителей продуктов и напитков оставались неиспользованные суммы инвестиционных вычетов, которые действующее законодательство позволяет переносить на следующие налоговые периоды. Их общий размер в обращении не раскрывается.

Представители отрасли опасаются, что поправки ограничат возможность использовать эти суммы для уменьшения будущих налоговых платежей. В то же время в тексте законопроекта предусмотрено специальное правило определения периода, в котором инвестиционные расходы впервые учитывались при применении вычета.

Авторы письма предлагают сохранить действующие правила хотя бы для компаний, которые уже запланировали инвестиции, рассчитывая на налоговую льготу. Они также предлагают увеличить предельную величину уменьшения федерального налога с 3 до 5% налоговой базы. По словам исполнительного директора Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслава Мамонтова, износ отдельных производственных инфраструктурных систем и оборудования достигает 80%, поэтому компаниям необходимы средства на модернизацию.

14 октября The Insider писал, что председатель «Деловой России» Алексей Репик предложил Владимиру Путину расширить применение инвестиционного налогового вычета. Незадолго до этого РБК опубликовал документ с 52 предложениями, среди которых было увеличение отдельного федерального инвестиционного вычета с 3 до 20% суммы инвестиций. Позднее Репик дистанцировался от большей части документа, но подтвердил, что концепция инвестиционного вычета имеет отношение к обсуждавшимся инициативам.