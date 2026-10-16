Суд в Харькове арестовал россиянина, подозреваемого в убийстве бойцов ВСУ и рыбака. The Insider нашел у него четыре судимости

Суд в Харькове отправил под арест россиянина Леонида Рыжикова, которого обвиняют в убийстве шестерых украинцев — пятерых военных и одного мирного жителя. Об этом сообщает «Суспільне». The Insider удалось восстановить детали биографии задержанного: у него как минимум четыре судимости.
О задержании российского военного в Харьковской области стало известно 14 октября. Вечером четверга, 15 октября, СБУ назвала его имя: задержанным оказался 36-летний Леонид Рыжиков.
На допросе, видео которого опубликовала Харьковская областная прокуратура, Рыжиков признал свою вину. 13 октября в Харьковской области он застрелил мирного жителя, рыбачившего на пруду, а затем — пятерых военных. До этого он сбежал из-под обстрела ВСУ и около недели прятался в лесополосах.
СБУ утверждает, что в рядах российских ВС у него был позывной «Юла», а мобилизован он был в конце июля этого года из колонии.
The Insider удалось восстановить детали биографии Рыжикова. Он родился в Санкт-Петербурге в 1990 году и несколько раз попадал в поле зрения правоохранительных органов.
В 2008-м его дважды привлекали по наркотическим статьям. В первый раз — за хранение наркотиков в особо крупном размере, второй — за их сбыт тоже в крупном размере. Судя по полицейским сводкам, изученным The Insider, сначала его привлекли за хранение гашиша, а затем — за попытку продажи амфетамина. В первом случае ему удалось отделаться условным сроком (1,5 года), но уже во втором суд отправил его в колонию на 4,5 года.
Из колонии Рыжиков вышел в июне 2013 года. В марте 2015-го его снова арестовали. На этот раз — по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Из приговора, доступного на сайте Калининского районного суда, следует, что ночью 1 марта он напал на человека в салоне автомобиля. Он брызнул ему в лицо перцовым баллончиком, а затем нанес несколько ударов ножом: бил в подбородок и грудь. Пострадавшему наложили швы. Рыжиков в сентябре того же года снова отправился в колонию — на этот раз на 3 года.
Это был не последний его срок. В январе 2019-го Рыжикова снова арестовали — на этот раз его судили за целый ряд преступлений. В сентябре 2018-го он угнал у неизвестного скутер Honda Scoopy. Он откатил его к себе домой и перекрасил, «чтобы хозяин не смог его узнать». В ноябре того же года он похитил принтер стоимостью чуть больше 3 тысяч рублей.
На новогодних праздниках (в ночь с 4 на 5 января 2019-го) он ограбил петербургский магазин «Арт Полка». Он вынес 7,8 тысячи рублей из кассы и еще товаров на сумму более 33 тысяч. Среди последних в приговоре перечисляют: больше 30 пар наушников, несколько пар носков и варежек, игрушки, брелоки, MP3 плейер и четыре трубы калейдоскопа. Детально в судебных документах описывают украденные носки: с изображением оленей, снегирей и волков.
Наконец, спустя еще пару дней, вечером 7 января, он, будучи пьяным, ушел гулять и «стал приставать к прохожим и ругаться». Напал на незнакомого ему мужчину: распылил ему аэрозольный баллончик в лицо и ударил его в спину ножницами. Позже его задержали. В декабре того же года суд отправил его в колонию — на этот раз ему назначили 8 лет в колонии строгого режима.
По данным The Insider, Рыжиков отбывал наказание в ИК-7 по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, известной также как «Яблоневка». По всей видимости, оттуда его и завербовали на войну.
Как писала СБУ, он служил во 2-м батальоне 1009-го мотострелкового полка 68-й мотострелковой дивизии 6-й общевойсковой армии. Суд в Харькове 16 октября отправил его под арест на два месяца без права внесения залога.
До вынесения решения на суде у Рыжикова спросили, есть ли у него имущество, которое он мог бы оставить в качестве залога, но он ответил, что у него такого нет. Как пишет «Суспільне», ему грозит от 10 до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы.