Суд в Харькове арестовал россиянина, подозреваемого в убийстве бойцов ВСУ и рыбака. The Insider нашел у него четыре судимости

The Insider удалось восстановить детали биографии Рыжикова. Он родился в Санкт-Петербурге в 1990 году и несколько раз попадал в поле зрения правоохранительных органов.

В 2008-м его дважды привлекали по наркотическим статьям. В первый раз — за хранение наркотиков в особо крупном размере, второй — за их сбыт тоже в крупном размере. Судя по полицейским сводкам, изученным The Insider, сначала его привлекли за хранение гашиша, а затем — за попытку продажи амфетамина. В первом случае ему удалось отделаться условным сроком (1,5 года), но уже во втором суд отправил его в колонию на 4,5 года.

Из колонии Рыжиков вышел в июне 2013 года. В марте 2015-го его снова арестовали. На этот раз — по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Из приговора, доступного на сайте Калининского районного суда, следует, что ночью 1 марта он напал на человека в салоне автомобиля. Он брызнул ему в лицо перцовым баллончиком, а затем нанес несколько ударов ножом: бил в подбородок и грудь. Пострадавшему наложили швы. Рыжиков в сентябре того же года снова отправился в колонию — на этот раз на 3 года.

Это был не последний его срок. В январе 2019-го Рыжикова снова арестовали — на этот раз его судили за целый ряд преступлений. В сентябре 2018-го он угнал у неизвестного скутер Honda Scoopy. Он откатил его к себе домой и перекрасил, «чтобы хозяин не смог его узнать». В ноябре того же года он похитил принтер стоимостью чуть больше 3 тысяч рублей.