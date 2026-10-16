Петербургские полицейские устроили рейд на Сенном рынке и в молельной. У иностранцев проверяли ВНЖ, гражданам РФ раздавали повестки

В Санкт-Петербурге полиция 16 октября устроила рейд на Сенном рынке, проверяли также близлежащие точки общепита и молельную, сообщает «Фонтанка». На Сенном рынке полицейские заставили людей выстроиться у стены, у всех, включая женщин, проверяют документы.

«К нам в мечеть во время намаза зашли — как молитва закончилась, закрыли и начали документы смотреть. Есть ли ВНЖ, не в розыске ли, кто граждане — воинский учет. И повестки давали, кто не стоит», — рассказал изданию очевидец. Еще один свидетель рассказал, что видел, как из ресторана выводили всех поваров.

Telegram-канал Baza сообщает, что в рейде участвуют сотни силовиков, в том числе спецназ и сотрудники военкоматов. Оцеплен квартал вокруг рынка. В частности, документы проверяют у посетителей молельного помещения, в котором помещается до тысячи человек, расположенные поблизости хостелы и кафе. Mash пишет, что задержаны десятки людей.