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Новости

Верховный суд России признал преступления, совершенные «в условиях военного конфликта», отягчающим обстоятельством

The Insider
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Верховный суд России отказался смягчить приговор жительнице Белгородской области, получившей 12,5 года колонии за подготовку диверсии. Судьи согласились с тем, что совершение преступления «в условиях вооруженного конфликта» должно учитываться как отягчающее обстоятельство. Это следует из квартального обзора судебной практики ВС, отмечает РАПСИ.

Ранее суд признал женщину виновной в приготовлении к диверсии (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК) и незаконном обороте взрывчатки (пп. «а», «в» ч. 3 ст. 222.1 УК). Ей назначили 12 лет и 6 месяцев колонии общего режима и штраф 300 тысяч рублей. В кассационной жалобе адвокат назвал наказание чрезмерно суровым и настаивал, что «условия вооруженного конфликта» суд учел как отягчающее обстоятельство без оснований.

Судебная коллегия по уголовным делам ВС жалобу отклонила. Судьи сослались на обстоятельства дела и на объект посягательства, железную дорогу, по которой перевозят российские войска и их снабжение. Кроме того, по мнению коллегии, осужденная знала о «специальной военной операции» и об «обстрелах приграничных районов вооруженными формированиями Украины».

Отягчающее обстоятельство, на которое сослался суд, закреплено в п. «л» ч. 1 ст. 63 УК. В сентябре 2022 года, после объявления мобилизации, эту норму расширили и стали наказывать строже также за преступления в период мобилизации, военного положения и в военное время.

Согласно данным Судебного департамента, которые приводил «ОВД-Инфо», в первой половине 2025 года по ч. 2 ст. 281 УК вынесли 41 приговор против шести за тот же период 2024-го. Проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал» отмечает, что политическую мотивацию в таких делах приходится устанавливать отдельно по каждому, поскольку зачастую их материалы закрыты от публики, а мотивы людей, совершивших деяние, иногда объясняются желанием заработка.

Так, например, 13 октября Кемеровский областной суд приговорил двух жителей Кузбасса к 7 и 8 годам колонии по делу о диверсии и госизмене. Летом 2024 года, когда обоим было по 17 лет, они подожгли два релейных шкафа на станции Мариинск и, по версии следствия, получили деньги за выполнение заказа от куратора. Многие обвиняемые в подобных поджогах говорят, что брались за них ради заработка, по заказам из интернета.

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Публикация:«Верховный суд России признал преступления, совершенные «в условиях военного конфликта», отягчающим обстоятельством»

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