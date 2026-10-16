Пять человек получили сроки за поставки «Калашникову» китайских деталей под видом российских. Контракт в 49 раз превысил выручку фирмы

Химкинский городской суд Московской области приговорил пятерых фигурантов дела о хищении 37,7 млн рублей у концерна «Калашников» к срокам от 7,5 года условно до 9 лет колонии. По версии следствия, подрядчики закупали в Китае некачественные детали для автоматов АК-12, выдавали их за произведенные в России и ввозили под видом обычных гаек. Как подсчитал The Insider, стоимость заключенного с концерном контракта почти в 50 раз превышала годовую выручку поставщика. В 2023 году компания заработала всего 2,23 млн рублей, а среднесписочная численность ее сотрудников составляла ноль человек.
9 лет колонии строгого режима получил Алексей Морохов — технический директор подрядной организации «Интертехника» и генеральный директор компании «Ивановские ковши». Бывшего директора «Интертехники» Юрия Чернышëва приговорили к 8 годам, Алексея Рубцова и Ольгу Фирсову — к 7,5 года каждого. Еще один соучредитель «Интертехники», Алексей Леденев, получил 7,5 года условно. Он известен как победитель шоу «Танцы со звездами» 2010 года, в котором выступал вместе с певицей Анастасией Стоцкой.
Приговор вынесли по делу о мошенничестве в особо крупном размере и контрабанде частей огнестрельного оружия организованной группой. Процесс проходил в закрытом режиме.
Китайские детали под видом российских
История началась в 2023 году, когда концерн «Калашников» модернизировал автомат АК-12 калибра 5,45 мм. Для внедрения конструктивных изменений предприятию потребовались полуфабрикаты двух деталей, производство которых разрешалось поручить сторонним организациям.
Летом того же года владелец «Ивановских ковшей» Алексей Морохов предложил выполнить заказ. В августе подрядчик поставил пробную партию деталей, прошедшую контроль качества. При этом, согласно материалам следствия, «Калашникову» не сообщили, что детали изготовили в Китае по российским чертежам.
В октябре 2023 года концерн заключил с ООО «Интертехника» контракт на поставку 80 тысяч полуфабрикатов почти на 110 млн рублей. Подрядчик обязался изготовить их в России без использования контрафактной и фальсифицированной продукции. Однако, как установило следствие, у компании не было производственных мощностей, оборудования и квалифицированных сотрудников.
Вместо собственного производства фигуранты организовали закупку комплектующих у двух китайских компаний — Jiangsu Origin Machinery Co., Ltd и Taizhou Hongze Trading Co., Ltd. Договоры с ними заключались от имени «Ивановских ковшей», а изделия в документах обозначались как винтовые гайки.
Часть китайских деталей прошла контроль на заводе. Из одной партии концерн принял 2775 изделий, забраковав еще 819. Из другой контроль прошли 14 414 деталей. Однако следствие пришло к выводу, что поставленная продукция не соответствовала обязательным требованиям договоров и не подлежала оплате.
Ущерб концерну оценили в 37,8 млн рублей. В эту сумму включили перечисленные подрядчику деньги и стоимость 6 тонн сырья, якобы переданного для изготовления деталей.
Контракт почти в 50 раз больше годовой выручки
Как выяснил The Insider, сопоставив сведения о контракте с бухгалтерской отчетностью «Интертехники», выручка подрядчика за 2023 год составила 2,23 млн рублей. Это на 79,6% меньше, чем годом ранее, когда компания получила 10,92 млн рублей. По итогам 2023 года «Интертехника» отчиталась об убытке в 4,71 млн рублей.
Сумма договора с «Калашниковым» почти на 110 млн рублей превышала всю годовую выручку подрядчика приблизительно в 49 раз. При этом, согласно данным ФНС, среднесписочная численность сотрудников «Интертехники» в 2023 году составляла ноль человек. Основным видом деятельности компании было производство оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства.
Из корпоративных данных следует еще одно обстоятельство: когда «Интертехника» заключала договор на поставку деталей для АК-12, половиной ее уставного капитала владела Майя Силкина — будущий член правительства Ивановской области и руководитель регионального департамента туризма. Она вышла из состава учредителей только 25 января 2024 года, перед назначением на государственную должность. Ее долю получил супруг Алексей Морохов, которого теперь приговорили к 9 годам заключения. О принадлежности подрядчика к семье чиновницы ранее сообщало местное издание «ИвановоLive».
В ноябре 2024 года концерн «Калашников» потребовал взыскать с «Интертехники» 30,06 млн рублей. Позже был подан дополнительный иск на 5,35 млн рублей. Общая сумма двух требований составила около 35,4 млн рублей.
Еще одна компания Морохова, «Ивановские ковши», к моменту вынесения приговора уже была признана банкротом. Согласно материалам торгов по делу № А17-10765/2024, в ноябре 2025 года Арбитражный суд Ивановской области открыл в отношении предприятия конкурсное производство. В 2026 году его имущество начали выставлять на продажу.
Бывшего директора по закупкам «Калашникова» судят отдельно
Уголовное дело в отношении бывшего директора по закупкам и логистике концерна Ксении Гращенковой рассматривается отдельно в Ижевске. Она подписала договор с «Интертехникой» от имени «Калашникова» в октябре 2023 года. Следствие обвиняет ее в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа, повлекшем тяжкие последствия. Рассмотрение дела началось 9 октября 2026 года в Ленинском районном суде Ижевска.
Защита Морохова ранее отрицала намерение обмануть концерн. В ноябре 2024 года его адвокат Михаил Кобец говорил IvanovoNews, что заказчику было известно об изготовлении деталей за рубежом, а поставки осуществлялись на основании договора международного аутсорсинга. Адвокат также утверждал, что часть продукции прошла контроль качества, а последующие претензии к ней возникли после смены руководства на заводе.
О том, что российский оборонно-промышленный комплекс продолжает использовать иностранную продукцию, ранее неоднократно писал The Insider. В частности, немецкие инструменты Gühring продолжали поставляться российским оборонным предприятиям, в том числе концерну «Калашников». По открытым данным The Insider обнаружил за 2015–2023 годы 280 контрактов на закупку таких инструментов общей стоимостью более миллиарда рублей.
В другом расследовании The Insider и IrpiMedia рассказывалось о поставках итальянского оружия в Россию в обход ограничений. Журналисты выяснили, что детали производства Benelli, входящей в группу Beretta, использовались в самозарядном охотничьем карабине МР-156 концерна «Калашников».