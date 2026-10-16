Пять человек получили сроки за поставки «Калашникову» китайских деталей под видом российских. Контракт в 49 раз превысил выручку фирмы

Химкинский городской суд Московской области приговорил пятерых фигурантов дела о хищении 37,7 млн рублей у концерна «Калашников» к срокам от 7,5 года условно до 9 лет колонии. По версии следствия, подрядчики закупали в Китае некачественные детали для автоматов АК-12, выдавали их за произведенные в России и ввозили под видом обычных гаек. Как подсчитал The Insider, стоимость заключенного с концерном контракта почти в 50 раз превышала годовую выручку поставщика. В 2023 году компания заработала всего 2,23 млн рублей, а среднесписочная численность ее сотрудников составляла ноль человек.

9 лет колонии строгого режима получил Алексей Морохов — технический директор подрядной организации «Интертехника» и генеральный директор компании «Ивановские ковши». Бывшего директора «Интертехники» Юрия Чернышëва приговорили к 8 годам, Алексея Рубцова и Ольгу Фирсову — к 7,5 года каждого. Еще один соучредитель «Интертехники», Алексей Леденев, получил 7,5 года условно. Он известен как победитель шоу «Танцы со звездами» 2010 года, в котором выступал вместе с певицей Анастасией Стоцкой.

Приговор вынесли по делу о мошенничестве в особо крупном размере и контрабанде частей огнестрельного оружия организованной группой. Процесс проходил в закрытом режиме.