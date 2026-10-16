Путин потребовал ежегодных докладов о национальных языках. Ранее он разрешил отказаться от их изучения

Владимир Путин подписал указ, обязывающий правительство ежегодно представлять государственный доклад о реализации языковой политики России. В него должны включать сведения о состоянии русского языка и языков народов страны, соблюдении языковых прав граждан и эффективности работы чиновников. Документ принят на фоне сокращения числа школьников, получающих образование на национальных языках.

Согласно указу № 752 от 15 октября, доклад необходимо представлять президенту и обеим палатам Федерального собрания не позднее 1 мая года, следующего за отчётным. Правительство должно включать в него аналитические и статистические сведения о состоянии государственной языковой политики, результаты мониторинга русского языка и языков народов России, а также оценку работы федеральных, региональных и муниципальных властей.

Отдельно предусмотрена отчётность об обеспечении права граждан пользоваться государственными языками республик и другими языками народов России. Порядок подготовки и публикации доклада должно определить правительство. Ранее власти уже были обязаны ежегодно докладывать президенту о выполнении плана языковой политики, однако новый указ подробно регламентирует содержание документа и предусматривает его представление парламенту.

Число школьников, обучающихся на национальных языках, сократилось почти вдвое

По данным исследования проекта «Если быть точным», в 2024/25 учебном году образование на родных языках народов России, кроме русского, получали около 174 тысяч школьников — всего 1% от общего числа учащихся. В 2016/17 учебном году таких детей было около 300 тысяч, или 2%. Таким образом, за восемь лет их число сократилось на 42%.

Больше всего школьников в 2024/25 учебном году обучались на татарском языке — 73 тысячи, якутском — 44 тысячи и башкирском — 34 тысячи. При этом изучение национального языка как отдельного предмета и получение на нём образования — разные показатели. Число школьников, изучавших родные языки как предмет, напротив, выросло с 2016 года на 366 тысяч и достигло 1,92 млн человек.

Однако ситуация существенно различается по регионам и языкам. Например, число школьников, изучающих коми язык, за этот период сократилось с 64 до 32 тысяч, восточно-луговой марийский — с 35 до 16 тысяч, а мокшанский и эрзянский вместе — с 43 до 31 тысячи. Одновременно сокращается число преподавателей. По данным того же исследования, за семь лет количество учителей языков народов России и литературы уменьшилось с 19 до 15 тысяч. В Коми, Мордовии и Чувашии их стало вдвое меньше.

Власти сделали изучение национальных языков добровольным и сократили учебные часы

В 2018 году в России изменили закон об образовании, закрепив добровольный выбор родного языка для школьного изучения. В некоторых республиках, включая Татарстан, до реформы преподавание государственных языков было обязательным. После изменений родители получили возможность выбирать в качестве родного в том числе русский язык.

Реформа вызвала протесты в национальных республиках. Её критики предупреждали, что добровольный выбор приведёт к сокращению часов преподавания национальных языков и числа учителей.

В 2025 году Минпросвещения вновь изменило учебные планы для первых классов. Количество обязательных уроков по предметам «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» сократилось с двух до одного часа в неделю. В школах с нерусским языком обучения — с трёх до двух часов. Депутаты Госсовета Татарстана обратились в Минпросвещения с просьбой отказаться от сокращения.

В самом министерстве заявили, что общее количество часов изучения родных языков не изменилось: один из уроков перевели во внеурочную форму, объяснив это санитарными требованиями к нагрузке первоклассников.

По официальным данным за 2025/26 учебный год, в образовательных учреждениях России изучают 76 родных языков, включая русский. Всего в системе образования их изучают около 3,5 млн человек. При этом в федеральном перечне учебников представлены пособия только по 32 языкам. В 2025 году Минпросвещения также исключило из федеральных образовательных программ изучение украинского языка. В ведомстве объяснили это изменением геополитической ситуации.

«В русской школе учились?»

При этом использование национальных языков вызывает конфликты даже в регионах, где они имеют статус государственных. В феврале 2021 года судья в Сыктывкаре отчитала активиста Алексея Иванова, пытавшегося выступить на коми языке, спросив, учился ли он в русской школе, и напомнив, что он живёт в России.

В октябре 2023 года депутату Госсовета Коми Екатерине Дьячковой не включили микрофон, когда она попыталась задать вопрос на родном языке. Председатель парламента Сергей Усачёв прервал обсуждение словами «У нас ведь здесь тоже не колхоз». В руководстве Госсовета объяснили произошедшее нарушением регламента.

В феврале 2024 года комитет Госсовета региона отказался рассматривать законопроект, который предусматривал возможность выступлений депутатов на коми языке с выделением времени для перевода.