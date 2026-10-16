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Tesla показала «летающий» спорткар Roadster с ракетными двигателями и пообещала начать его производство в 2028 году

The Insider
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Tesla представила обновлённый электрический спорткар Roadster с ракетными реактивными двигателями, и заявила, что запустит его производство в 2028 году, сообщает Reuters. Презентация прошла на испытательном полигоне SpaceX в Мак-Грегоре, штат Техас. Двухместную машину разрабатывали вместе с космической компанией Илона Маска.

На показе Roadster проехал вверх колёсами по рампе, удерживаясь за счёт системы присосок, а затем с помощью встроенных двигателей перепрыгнул через грузовик. По словам главного инженера Tesla Ларса Морави, спорткар набирает 97 км/ч меньше чем за секунду и разгоняется до 370 км/ч. Маск его поправил:

«Определённо намного быстрее. Думаю, выйдет больше половины скорости звука».

На одном заряде Roadster проедет более 480 км — меньше половины того, что Маск обещал в 2017 году, когда компания показала прототип и назначила начало поставок на 2020-й. Цены Tesla не объявила. Предзаказ версии Performance требует депозита $50 тысяч, версии Thrust с «ускоряющими двигателями» — $250 тысяч. Одноместный Rocket с «полноценной системой полёта» доступен только по приглашению.

Часть наблюдателей сочла совместный проект попыткой Маска подогреть интерес к слиянию Tesla и SpaceX. Сам он в 2023 году говорил, что Roadster не повлияет серьёзно на финансы компании. Tesla всё больше смещает фокус на беспилотники и роботов. В этом году она прекратила продавать Model S и X, чтобы освободить мощности под производство роботов Optimus. Отчёт за третий квартал компания опубликует 21 октября.

В сентябре Tesla начала возить пассажиров на двухместном роботакси Cybercab без руля и педалей. Машину планируют использовать в сервисе Robotaxi, который работает в шести городах США.

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Публикация:«Tesla показала «летающий» спорткар Roadster с ракетными двигателями и пообещала начать его производство в 2028 году»

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